Эпичное видео демонтажа колеса обозрения из Приморья

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Очевидцы в городском парке Арсеньева (Приморье) сняли на видео, как падает огромное колесо обозрения.
В городском парке "Восток" в Приморье сняли на видео, как падает колесо обозрения. В СМИ пишут, что аттракционы в парке были списаны летом прошлого года, как устаревшие и не подлежащие восстановлению.
В администрации Арсеньева рассказали, что на видео демонтаж колеса обозрения. Никакой трагедии нет, за падением наблюдали работники. Именно они подпилили несущую конструкцию. Но у прокуратуры появились вопросы к безопасности при разборе конструкции, сообщает RT.
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Метки: Приморье видео интересное колесо обозрения парк упало фото
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