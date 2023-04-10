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Эпичное видео демонтажа колеса обозрения из Приморья

Эпичное видео демонтажа колеса обозрения из Приморья

Автор:
10 апреля 2023 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   видео   интересное   колесо обозрения   парк   упало   фото   
1678
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Очевидцы в городском парке Арсеньева (Приморье) сняли на видео, как падает огромное колесо обозрения.

В городском парке "Восток" в Приморье сняли на видео, как падает колесо обозрения. В СМИ пишут, что аттракционы в парке были списаны летом прошлого года, как устаревшие и не подлежащие восстановлению.

В администрации Арсеньева рассказали, что на видео демонтаж колеса обозрения. Никакой трагедии нет, за падением наблюдали работники. Именно они подпилили несущую конструкцию. Но у прокуратуры появились вопросы к безопасности при разборе конструкции, сообщает RT.

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Метки: Приморье   видео   интересное   колесо обозрения   парк   упало   фото   
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10  комментариев
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32k
Юр21 Час назад
Говнопост с говноназванием. Надо же, оно РУХНУЛО, да ещё "на глазах у людей"! Нельзя было написать что колесо демонтировали?
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100
levikus Минуту назад
У кого есть видео падения недостроенной телебашни в Екат?
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2k
013 в Тентуре 12 минут назад
Идиоты. У нас точно такое же колесо просто разобрали не роняя.
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799
vadimbar Полчаса назад
"Эпичности" в видео - 0,5 %
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1k
Alexandr 41 минуту назад
А в Припяти до сих пор стоит.
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283
mechatron 51 минуту назад
Глядя на его внешний вид, я вообще удивляюсь, как оно там до сих пор стояло.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330918



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