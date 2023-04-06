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В Саратове задержали бизнесмена и «сына Чингисхана», который не платил зарплату и угрожал своим работникам

В Саратове задержали бизнесмена и «сына Чингисхана», который не платил зарплату и угрожал своим работникам

Автор:
06 апреля 2023 17:16
Сообщество : Криминал
Метки: Угрозы   бизнесмен   видео   граната   полиция   предприниматель   расправа   саратов   силовики   соотрудники   
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При обыске нашли гранату и ещё кое-что.

Саратовский предприниматель или как он себя называет «сын Чингисхана», рискует получить приличный срок. Суть в том, что он нанимал на работу местных жителей, платил им часть от оговоренной заранее суммы или вообще выгонял ни с чем. Чтобы они помалкивали - постоянно угрожал физической расправой и присылал фото с гранатой.

В рабочем чате постоянно скидывал сообщения с дикими матерными воплями и обещаниями изнасиловать непокорных. Заодно проталкивал идеи, что единственный достойный народ - казахи. А остальные - это так.

Сотрудникам надоело выслушивать такую дичь и сидеть без денег - они обратились в полицию. И силовики наведались к незадачливому бизнесмену: нашли ту самую гранату и запрещённые вещества.

Против него возбудили уголовку по ст. 228 «Приобретение и хранение наркотических веществ». Параллельно проверяют на экстремизм, если экспертиза его докажет - поедет на зону сразу с двумя статьями.

Осторожно, много криков и матюгов:

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Метки: Угрозы   бизнесмен   видео   граната   полиция   предприниматель   расправа   саратов   силовики   соотрудники   
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24  комментария
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1k
Mrak OBOY 2 часа назад
честно если бы начальник попробывал сказать мне что то подобное, то он остался бы без зубов а я без работы.
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15
Точь-в-точь Минуту назад
к Наполеону в дурку отправить его.
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3k
Директор свежего воздуха 2 минуты назад
Вот как можно было не уипать это синее животное, не понимаю.
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10k
Бритва 5 минут назад
во как, всего одна граната, и ты - чингисхан
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28
EDRENA ZA NOGU 7 минут назад
Он бессмертный? Я про "сына"... 8 веков живёт, морда... Пора бы и окочуристься уже, а то кислород наш портит тут...
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9k
Dabus 10 минут назад
Пьянь, чумазая ...
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 12 минут назад
Вот и отправьте «сына Чингисхана» к отцу.
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897
kolobok263 16 минут назад
теперь это будет света....
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34k
russger 17 минут назад
«сын Чингисхана»

"Папе" было бы стыдно за такого уепанского сыночка
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48k
Элек Мек Полчаса назад
Не обижайте его,а то он Батыя с Мамаем на помощь позовёт.
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53
r3mba4 Элек Мек Полчаса назад
мамку с батей.)))
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6k
Андрей 40 минут назад
удивлен... обескуражен.. как-то даже, как бы это помягче выразиться, захотелось поговорить... с применением арматуры
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43k
Валерий 41 минуту назад
ему повезло что наверняка там работники были мужики в возрасте и те которые не могут за себя постоять, иначе после первых кидалов с зарплатами его бы просто утопили в ближайшем водоёме
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11k
Rus77 45 минут назад
Недавно прочёл цитату Гётте - "Трус посылает угрозы только тогда, когда он уверен в безопасности" Вся эта шерсть видимо изначально, так в этом уверенна, но финал всегда один - слюни и извинения плюс зона)
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80
Alexander 45 минут назад
Это "Сын тапок Чингисхана "
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439
Странник 46 минут назад
Таких вот выродков надо не судить, а наказывать показательно строго, а если подобное чмо затрагивает еще и национальность, то наказание должно еще ужесточаться, что бы не было повадно другим. По его харе видно, что напуган, но ни черта не осознал и не раскаивается (надеюсь, что ПОКА не раскаивается)
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6k
Нестерин Сергей 59 минут назад
Очень достойный "бизнесчел". Просто "забыл" делиться с кем надо, а то б и дальше "работал".
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3k
Хрюн Час назад
Ну так и отправьте его к чингизхану!
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2k
Артур Котовой Час назад
Что за черт? Как ему ноги не поломали люди?
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4k
Трям Час назад
Я его сестру в вайлдберрис видал! Она тоже всех на бабки кидать пыталась.
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24k
Андрей 2 часа назад
Что за петушара? Ему похоже срочно к санитарам надо, пожизненно!
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9k
krivsan 2 часа назад
чудесно
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