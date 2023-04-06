В Саратове задержали бизнесмена и «сына Чингисхана», который не платил зарплату и угрожал своим работникам

Саратовский предприниматель или как он себя называет «сын Чингисхана», рискует получить приличный срок. Суть в том, что он нанимал на работу местных жителей, платил им часть от оговоренной заранее суммы или вообще выгонял ни с чем. Чтобы они помалкивали - постоянно угрожал физической расправой и присылал фото с гранатой.

В рабочем чате постоянно скидывал сообщения с дикими матерными воплями и обещаниями изнасиловать непокорных. Заодно проталкивал идеи, что единственный достойный народ - казахи. А остальные - это так.

Сотрудникам надоело выслушивать такую дичь и сидеть без денег - они обратились в полицию. И силовики наведались к незадачливому бизнесмену: нашли ту самую гранату и запрещённые вещества.

Против него возбудили уголовку по ст. 228 «Приобретение и хранение наркотических веществ». Параллельно проверяют на экстремизм, если экспертиза его докажет - поедет на зону сразу с двумя статьями.

Осторожно, много криков и матюгов: