Отдай карту, шайтан!

Покори дорогу в новой ААА-игре

В Саратове задержали бизнесмена и «сына Чингисхана», который не платил зарплату и угрожал своим...

В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье

Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с...

«Ограбление года» на Украине: парни хотели обнести банкомат, но вместо него было это

️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой