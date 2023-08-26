Отдай карту, шайтан!

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В Саратове мужчина зашёл в банк, чтобы снять денег с банкомата, однако, по какой-то причине банкомат зажевал карту и не вернул.
Вместо того, чтобы обратиться к сотрудникам, мужчина вышел на улицу взял там кирпич и, вернувшись начал избивать банкомат, требуя вернуть карту.
Мужчина задержан, ущерб банка составил примерно 100.000 рублей. Хотел снять деньги, а теперь придётся внести.
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