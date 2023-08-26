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Отдай карту, шайтан!

Отдай карту, шайтан!

Автор:
26 августа 2023 09:18
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Видео   банк   банкомат   застряла карта   карта   негатив   саратов   
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В Саратове мужчина зашёл в банк, чтобы снять денег с банкомата, однако, по какой-то причине банкомат зажевал карту и не вернул.

Вместо того, чтобы обратиться к сотрудникам, мужчина вышел на улицу взял там кирпич и, вернувшись начал избивать банкомат, требуя вернуть карту.

Мужчина задержан, ущерб банка составил примерно 100.000 рублей. Хотел снять деньги, а теперь придётся внести.

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Метки: Видео   банк   банкомат   застряла карта   карта   негатив   саратов   
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4  комментария
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Александр Ломовицкий 56 минут назад
ставки на черное
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Лещ 10 минут назад
Уже давно все банкоматы с "ВайФайем". не нужно туда карту вставлять))
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КолдурасЪ Час назад
Банкомат психике мужика гораздо больший ущерб нанёс!
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