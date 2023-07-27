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"Там это... таракан огромный!": мигрант устроил прятки с силовиками

"Там это... таракан огромный!": мигрант устроил прятки с силовиками

Автор:
27 июля 2023 11:27
Метки: Видео   Урал   забавно   прятки   силовики   спрятался   таракан   
1398
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Сотрудники свердловской ФСБ показали, как мигрант устроил прятки в одном из ресторанов. Силовики пришли с рейдом по общепиту в поисках нелегалов. Один из южан заперся в кухонном шкафу. Но правоохранители его нашли.

— В ходе рейдов силовиков некоторые гости Свердловской области, пребывающие на Урале нелегально, демонстрируют хорошую физическую подготовку. В данном случае нарушитель предпринял попытку спрятаться от правоохранителей в кухонном шкафу,

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Метки: Видео   Урал   забавно   прятки   силовики   спрятался   таракан   
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1k
Darki Час назад
Чёрный таракан
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27k
БамбарбияКиргуду 4 минуты назад
Их убивать,надо,а не вылавливать.
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43k
Игорь 24 минуты назад
Мне вот интересно, что будет владельцу и/или директору заведения, в котором работают эти нелегалы? А должно быть так, чтобы никому больше в голову не приходило нелегалов на работу брать.
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15k
Shtoppi 39 минут назад
надо было сразу дихлофосом травить.
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10k
Борис Карабанов 54 минуты назад
- Тук, тук, тук!
- Кто там?
- Санэпиднадзор, брат!
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