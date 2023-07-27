"Там это... таракан огромный!": мигрант устроил прятки с силовиками

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Сотрудники свердловской ФСБ показали, как мигрант устроил прятки в одном из ресторанов. Силовики пришли с рейдом по общепиту в поисках нелегалов. Один из южан заперся в кухонном шкафу. Но правоохранители его нашли.
— В ходе рейдов силовиков некоторые гости Свердловской области, пребывающие на Урале нелегально, демонстрируют хорошую физическую подготовку. В данном случае нарушитель предпринял попытку спрятаться от правоохранителей в кухонном шкафу,
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