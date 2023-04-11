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Французские жандармы и неудача с гранатой

Французские жандармы и неудача с гранатой

Автор:
11 апреля 2023 11:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   граната   жандармы   интересное   полиция   фото   франция   
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Французские полицейские во время разгона толпы представляют опасность не только для себя, но и для окружающих.

В сети завирусилось видео с французскими жандармами, которые разгоняли толпу на оживлённой улице. Действия полицейских снимали на видео журналисты, в которых жандармы запустили гранату со слезоточивым газом.

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Метки: Юмор   видео   граната   жандармы   интересное   полиция   фото   франция   
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10  комментариев
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6k
Бу 37 минут назад
Луи де Фюнес одобряет)
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29k
Григорий Минуту назад
Конченные клоуны. Съемку ведет профи и они играют на камеру, но и бросок гранаты проходит в 3-х журналистов. Вы-же понимаете, что у митингующих не будет в руках здоровенных фотоаппаратов?
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34k
russger 8 минут назад
Вот это полиция. Престарелый неуклюжий очкарик. И кто их учил так гранаты бросать?
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10k
Маламут Уральский 10 минут назад
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8k
Артём 11 минут назад
Ну, журнашдюхи тоже молодцы, стоят на линии огня.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
клоуны криворукие.
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190
dm.star2011 Полчаса назад
Ссылка coub.com
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1k
Шурман 40 минут назад
Да ну их в зад , я вот с пятницы по вчера думал откуда столько в море и на пляжах французов и в больших случаях это Марсель и Париж , они просто задолбались . С одним до 2х ночи рыбачил сидел он мне все мозги выпарил , сына своего 2 раза за бухлом в город посылал :) еще говорят что Русские бухают , я рюмку он 3 , 2 бутылки егера ушло и штук 15 пива .
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
331020



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