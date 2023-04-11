Французские жандармы и неудача с гранатой

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Французские полицейские во время разгона толпы представляют опасность не только для себя, но и для окружающих.
В сети завирусилось видео с французскими жандармами, которые разгоняли толпу на оживлённой улице. Действия полицейских снимали на видео журналисты, в которых жандармы запустили гранату со слезоточивым газом.
Ну промазали чуточку, с кем не бывает!
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