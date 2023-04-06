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Школьник чуть не погиб во время соревнований по тяжелой атлетике

Школьник чуть не погиб во время соревнований по тяжелой атлетике

Автор:
06 апреля 2023 09:09
Метки: Спорт   видео   люди   повезло   происшествие   спортсмен   
1003
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Во время соревнований по тяжелой атлетике в школе в США молодой спортсмен потерял равновесие и оказался на полу. Штанга упала в считанных сантиметрах от его головы.

Счастливый день в жизни молодого тяжелоатлета.

Источник:

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Метки: Спорт   видео   люди   повезло   происшествие   спортсмен   
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10  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
мог бы получиться неплохой АДок
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13k
Alex 49 минут назад
Ну всё, теперь штангисты будут соревноваться в касках.
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13k
Кот Скрипалей 58 минут назад
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3k
poбт Час назад
б*ля обычно во всяких секциях сначала учат правильно падать, тут по идее должны учить как штангу сбросить
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12
Евгений Час назад
Грифом все равно немного попало по голове
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6k
sumrаknn Час назад
Мозгов ноль. Тяжести нельзя отпускать над собой, отводить в сторону. Здесь же даже если бы на голову и упала штанга, мозги бы не пострадали, их просто нет.
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2k
Шапкин 2 часа назад
Организаторов повесить. Страхующие где?
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не понимаю. почему до сих пор не оборудуют места соревнований и тренировок элементарной копеечной инерционной тросовой страховкой.
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