Школьник чуть не погиб во время соревнований по тяжелой атлетике

1003
1
1
Во время соревнований по тяжелой атлетике в школе в США молодой спортсмен потерял равновесие и оказался на полу. Штанга упала в считанных сантиметрах от его головы.
Счастливый день в жизни молодого тяжелоатлета.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина чуть не погиб, бросившись под колёса автомобиля
- Гордый спортсмен, который не умеет проигрывать
- Выдающийся борец Александр Карелин показал детям, как ходить на плечах
- Ошибка парня в тренажёрном зале едва не привела к трагедии
- Невероятно везучий лыжник
Новости партнёров
реклама
Риск есть, но на них кого угодно не допускают...
Посмотрите травмы в большом теннисе, например, или футболе - жести везде полно.