Хоккеист скончался во время матча в Москве

61-летний нападающий клуба «Армата» Михаил Янчишин потерял сознание во время матча любительской лиги «Стань хоккейной легендой».

Мужчине пытались помочь другие игроки, но он скончался до приезда медиков. Причину смерти выясняют врачи.

СМИ пишут, что у спортсмена были проблемы с сердцем. Однако знакомый Михаила заявил изданию «Газете.Ru», что тот никогда не жаловался на сердце и не пропускал тренировки.

«Всегда играл, когда мог. Человеком был отличным, пользовался непререкаемым авторитетом в команде. Это большая утрата для всех нас и для любительского хоккея», — сказал бывший игрок «Арматы» Дмитрий.