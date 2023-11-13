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Хоккеист скончался во время матча в Москве

Хоккеист скончался во время матча в Москве

Автор:
13 ноября 2023 13:10
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Москва   Спорт   Хоккеист   люди   спортсмен   хоккей   
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Пожилой хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве. Нападающий клуба «Армата» упал на лёд и больше не поднялся.

61-летний нападающий клуба «Армата» Михаил Янчишин потерял сознание во время матча любительской лиги «Стань хоккейной легендой».

Мужчине пытались помочь другие игроки, но он скончался до приезда медиков. Причину смерти выясняют врачи.

СМИ пишут, что у спортсмена были проблемы с сердцем. Однако знакомый Михаила заявил изданию «Газете.Ru», что тот никогда не жаловался на сердце и не пропускал тренировки.

«Всегда играл, когда мог. Человеком был отличным, пользовался непререкаемым авторитетом в команде. Это большая утрата для всех нас и для любительского хоккея», — сказал бывший игрок «Арматы» Дмитрий.

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Метки: Видео   Москва   Спорт   Хоккеист   люди   спортсмен   хоккей   
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8  комментариев
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Viktor Час назад
Бляха ну 61, надо внуков няньчить, утром руки в сторону, присесть три раза, а он в хоккей рубится, рубился!
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39
Евгений Бобр 5 минут назад
Не самая плохая смерть, хотьи жаль конечно.
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17k
Сергей Полчаса назад
Еще один до пенсии не доковылял! На радость пенсионному фонду... Точнее Фонду пенсионного и социального страхования...
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Fidel

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