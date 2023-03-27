Гордый спортсмен, который не умеет проигрывать

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Во время чемпионата по мас-рестлингу спортсмен из Кабардино Балкарии проиграл парню из Якутии. Он сразу же психанул и толкнул победителя за помост.
Во время падения якутский спортсмен сломал стул и ноутбук судьи. Участника из Кабардино Балкарии вскоре дисквалифицировали за неспортивное поведение. Президент Федерации мас-рестлинга Кабардино-Балкарии принёс свои извинения и признался, что ему стыдно за поведение парня.
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