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Гордый спортсмен, который не умеет проигрывать

Гордый спортсмен, который не умеет проигрывать

Автор:
27 марта 2023 11:39
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   люди   неспортивное поведение   проигрыш   спортсмен   
2151
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Во время чемпионата по мас-рестлингу спортсмен из Кабардино Балкарии проиграл парню из Якутии. Он сразу же психанул и толкнул победителя за помост.

Во время падения якутский спортсмен сломал стул и ноутбук судьи. Участника из Кабардино Балкарии вскоре дисквалифицировали за неспортивное поведение. Президент Федерации мас-рестлинга Кабардино-Балкарии принёс свои извинения и признался, что ему стыдно за поведение парня.

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Метки: Спорт   видео   люди   неспортивное поведение   проигрыш   спортсмен   
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21  комментарий
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2k
ChePaev Час назад
странно что спортсмен из Кабардино-Балкарии вообще один, без своих друзей, вышел на ринг против этого парня из Якутии.
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5k
Владимир 6 минут назад
у горца такой взгляд,будь у него нож,он бы там всех покрамсал.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
1k
477
Knives22 37 минут назад
Гордость тут ни при чем, был бы он гордый не поступал бы как ребенок, который не умеет проигрывать.
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9k
МихА 38 минут назад
Что за спорт такой ?? первый раз вижу, бред...
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10k
Vacony 44 минуты назад
Одного меня удивил этот "вид спорта" ?
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6k
Vladimir 49 минут назад
Это не спортсмен. Тихо, мирно дисквалифицировать пожизненно.
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46k
Прискорбный Скиталец 56 минут назад
Гордый или горный?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
5k
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
3k
28k
Ваня Час назад
почему я опять не удивлен...
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13k
котегRUS Час назад
надеюсь что его пожизненно дисквалифицируют..
спортсмен из Якутии мог получить травму из за его выходки
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18k
Вася Час назад
хее, и мускулы не помогли, против якутских жил
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6k
Sanar Час назад
Они просто тянули палку друг у друга, пля по этой херне есть соревнования? пришлось гуглить что это за хрень, но это якутская забава, палка камень и всякие весёлые конкурсы, "болгарец" должен был проиграть))) Его бы с КБР да на морозы Якутии, там бы за палку побились)
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Животное .
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8k
Колорад Час назад
Он просто переволновался. Боится, что его парень теперь меньше будет его любить.
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