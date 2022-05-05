Позитивные аниматоры веселят девушек в кафе

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В Казани аниматоры в ростовых куклах решили скрасить день себе и окружающим. Они подошли к кафе и через стекло начали смешить девушек в зале заведения.
Какие весёлые ребята! Интересно, попросят ли на выходе деньги за съемку?
Источник:
АНТИФИШКИ
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