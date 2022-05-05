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Позитивные аниматоры веселят девушек в кафе

Позитивные аниматоры веселят девушек в кафе

Автор:
05 мая 2022 10:11
Сообщество : Юмор
Метки: Казань   Россия   Юмор   аниматоры   видео   девушки   прикол   
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В Казани аниматоры в ростовых куклах решили скрасить день себе и окружающим. Они подошли к кафе и через стекло начали смешить девушек в зале заведения.
Какие весёлые ребята! Интересно, попросят ли на выходе деньги за съемку?

Источник:

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Метки: Казань   Россия   Юмор   аниматоры   видео   девушки   прикол   
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