Велосипедного вора настигла карма

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В Выборге пенсионер украл из подъезда велосипед, но далеко уехать на нём не смог. Пожилой мужчина не справился с управлением и упал неподалёку от места преступления.
"Дед украл велосипед из пятого подъезда. У соседнего подъезда его ждала карма. Кто узнал деда сообщите в полицию!", написал один из местных жителей.
Мужчина не понял кармического предупреждения и увёз велосипед в неизвестном направлении. Теперь его ищет полиция.
Мужчина не понял кармического предупреждения и увёз велосипед в неизвестном направлении. Теперь его ищет полиция.
Источник:
АНТИФИШКИ
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