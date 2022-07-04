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Велосипедного вора настигла карма

Велосипедного вора настигла карма

Автор:
04 июля 2022 10:10
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   велосипед   видео   вор   выборг   карма   люди   падение   фейл   
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В Выборге пенсионер украл из подъезда велосипед, но далеко уехать на нём не смог. Пожилой мужчина не справился с управлением и упал неподалёку от места преступления.
"Дед украл велосипед из пятого подъезда. У соседнего подъезда его ждала карма. Кто узнал деда сообщите в полицию!", написал один из местных жителей.

Мужчина не понял кармического предупреждения и увёз велосипед в неизвестном направлении. Теперь его ищет полиция.

Источник:

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Метки: Россия   велосипед   видео   вор   выборг   карма   люди   падение   фейл   
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19  комментариев
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1k
pinbalist 2 часа назад
Как же хорошо он таблом приложился
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33k
Aleks 3 минуты назад
Крепкий однако хлебальник у деда!
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4k
мемфрид 10 минут назад
Если бы снимали кино, то это была бы отличная комедия)
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2k
Natalia 17 минут назад
Крепкое поколение... я бы не встала
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35k
Mamin Sibiriak 18 минут назад
После знакомства в детстве с передним тормозом всегда его отключаю.
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18k
Алексей Полчаса назад
понятие "фейсом об тейбл" раскрыто в полном объеме....
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4k
brotherirk 58 минут назад
это он там в конце свои зубы с асфальта собирает
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6k
Sanar 2 часа назад
Красиво приложился)))) он там зубы что ли собирал?))
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Да он бухой, 100 пудово бухой.
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15k
куджо 2 часа назад
седина в бороду, бес в ребро
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538
HalloFreeSpace 2 часа назад
как не убился то ?
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