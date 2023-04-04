«Кто меня там на койке?»: бородач и его друзья устроили погром в подмосковной больнице

Вчера в одну из подмосковных больниц привезли мужика. Доставили его друзья, на расспросы врачей они ничего внятного ответить не смогли, а сам пациент был без сознания.

Тогда медперсонал решил отправить мужчину в реанимацию и срочно оказать ему помощь.

Там гражданин пришёл в себя и стал буянить. Разорался так, что на крики прибежала его «группа поддержки» и стала ломать дверь в отделение. А оживший «пациент» стоял рядом с напуганными врачами и медсёстрами и требовал его выпустить.

Ему уступили - на прощанье он обложил матом того, кто хотел поставить ему капельницу. И через несколько минут ушёл из больницы в сопровождении друзей.