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«Кто меня там на койке?»: бородач и его друзья устроили погром в подмосковной больнице

«Кто меня там на койке?»: бородач и его друзья устроили погром в подмосковной больнице

Автор:
04 апреля 2023 17:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   больница   бородач   видео   врачи   дебош   друзья   медсестры   погром   
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Не помогли даже уговоры врачей и угрозы вызвать полицию.

Вчера в одну из подмосковных больниц привезли мужика. Доставили его друзья, на расспросы врачей они ничего внятного ответить не смогли, а сам пациент был без сознания.

Тогда медперсонал решил отправить мужчину в реанимацию и срочно оказать ему помощь.

Там гражданин пришёл в себя и стал буянить. Разорался так, что на крики прибежала его «группа поддержки» и стала ломать дверь в отделение. А оживший «пациент» стоял рядом с напуганными врачами и медсёстрами и требовал его выпустить.

Ему уступили - на прощанье он обложил матом того, кто хотел поставить ему капельницу. И через несколько минут ушёл из больницы в сопровождении друзей.

Источник:

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Метки: Подмосковье   больница   бородач   видео   врачи   дебош   друзья   медсестры   погром   
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46  комментариев
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6k
М С Час назад
Животные в неестественной для них среде обитания: двери какие-то, все белое-чистое...
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3k
OLDer 11 минут назад
Дикари, сэр!
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1k
Mrak OBOY 12 минут назад
ожившая мохнатка!!! надо добить!!!
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7k
Компьютер DELL монитором 12 минут назад
Так не в больницу надо было , а к ветеринару или местному скотнику !
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 13 минут назад
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22k
ЦСКА 17 минут назад
Интересно, если этому гамадрилу опять заплохеет, сородичи павианов из семейства мартышковых его в эту же больничку повезут или в соседнюю?
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2k
Р Х 20 минут назад
Скотобаза на прогулке.
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19k
anpetrof 21 минуту назад
Вспомнился фильм "Подержанные львы"
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3k
ProstoBoBka 22 минуты назад
[мат] чурки! И после этого в других мессенджерах они будут оставлять комментарии, что они адекватные? Просто дикари!

Человек без сознания ему оказывают первую помощь... ему еще не нравится! Или наоборот друзья узнают, что ему понравится проникновение!

П.С. к ветеринару надо было эту обезьяну везти...
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12k
Ivan 23 минуты назад
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4k
Трям Полчаса назад
Нах этих черножопых лечить? Сразу усыплять!
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12k
кот базилий Полчаса назад
Полиция искать не будет? "нет состава"
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5k
alex Полчаса назад
а как же полиция?
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41k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Долбо.е.бы! Таких надо в чёрный список, чтобы больше нигде помощь не смогли получить!
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10k
Игорь Полчаса назад
а охрана, тревожная кнопка там есть? а если террористы......
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54k
Олег Полчаса назад
а почему примата не к ветеринарам привезли, а в обычную больницу?
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12k
Djeff Полчаса назад
Это животное проще усыпить чем вылечить. И проще и гуманнее...
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431
Вася Васильев Полчаса назад
Тема не раскрыта... кто на койке мохнорылого бибал?
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46k
Дядя Сэм Полчаса назад
Чертей нужно максимально изолировать от людей... Например отправить их домой, - в родной кишлак.
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397
Damvrot Hohlam 36 минут назад
мастурбеки ипаные
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345
Альберт Назыров 36 минут назад
Какие же они ГАНДОНЫ
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