«Кто меня там на койке?»: бородач и его друзья устроили погром в подмосковной больнице

Не помогли даже уговоры врачей и угрозы вызвать полицию.
Вчера в одну из подмосковных больниц привезли мужика. Доставили его друзья, на расспросы врачей они ничего внятного ответить не смогли, а сам пациент был без сознания.
Тогда медперсонал решил отправить мужчину в реанимацию и срочно оказать ему помощь.
Там гражданин пришёл в себя и стал буянить. Разорался так, что на крики прибежала его «группа поддержки» и стала ломать дверь в отделение. А оживший «пациент» стоял рядом с напуганными врачами и медсёстрами и требовал его выпустить.
Ему уступили - на прощанье он обложил матом того, кто хотел поставить ему капельницу. И через несколько минут ушёл из больницы в сопровождении друзей.
Источник:
Источник:
- В США полицейский одним броском отправил женщину в больницу
- Сын Жириновского устроил дебош в ресторане и подрался с полицейским
- Видео из питомника, способное удивить
- Женщина избила школьника, толкнувшего её сына с горки
- «Знаю, что в психушку попаду, но хочу к пилоту»: пассажирка самолёта разделась и устроила дебош
Человек без сознания ему оказывают первую помощь... ему еще не нравится! Или наоборот друзья узнают, что ему понравится проникновение!
П.С. к ветеринару надо было эту обезьяну везти...