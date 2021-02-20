Заподозренный в краже мужчина взбесился и устроил погром в магазине

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В одном из магазинов "Пятерочка" покупать пришел в ярость и начал громить торговое помещение после того, как его остановили на выходе. Подозреваемый в краже мужчина начал скидывать с полок продукты и вскоре был задержан полицейскими.
По предварительным данным, инцидент произошел в Москве. В видео присутствует ненормативная лексика
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