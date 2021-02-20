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Заподозренный в краже мужчина взбесился и устроил погром в магазине

Заподозренный в краже мужчина взбесился и устроил погром в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 11:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   дебош   погром   пятерочка   
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В одном из магазинов "Пятерочка" покупать пришел в ярость и начал громить торговое помещение после того, как его остановили на выходе. Подозреваемый в краже мужчина начал скидывать с полок продукты и вскоре был задержан полицейскими.

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Метки: Москва   видео   дебош   погром   пятерочка   
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2  комментария
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15k
Александр 24 минуты назад
Отличная идея, маскировать кражу под погром....
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2k
Мистер Фикс 7 минут назад
Бесстрашное боевое быдло
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