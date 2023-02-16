Сын Жириновского устроил дебош в ресторане и подрался с полицейским

Как сообщают СМИ, всё произошло в ресторане "Ткемали" в центре Москвы вчера поздно вечером. Со слов официантов, Олег Эйдельштейн с приятелем спокойно пили водку "Онегин", но в какой-то момент к ним за столик подсел незнакомый человек. Его сначала культурно попросили отойти, ну а затем разгорячённые алкоголем господа принялись орать друг на друга благим матом.



Официанты попытались утихомирить мужчин, но только лишь переключили пьяный гнев Эйдельштейна на себя. Работники ресторана, получив отборную порцию оскорблений в свой адрес, решили, что лучше будет вызвать полицию. Что они и сделали.