Сын Жириновского устроил дебош в ресторане и подрался с полицейским

Эйдельштейна уже задержали. Ближайшие 15 дней он проведёт в решёткой.
Как сообщают СМИ, всё произошло в ресторане "Ткемали" в центре Москвы вчера поздно вечером. Со слов официантов, Олег Эйдельштейн с приятелем спокойно пили водку "Онегин", но в какой-то момент к ним за столик подсел незнакомый человек. Его сначала культурно попросили отойти, ну а затем разгорячённые алкоголем господа принялись орать друг на друга благим матом.
Официанты попытались утихомирить мужчин, но только лишь переключили пьяный гнев Эйдельштейна на себя. Работники ресторана, получив отборную порцию оскорблений в свой адрес, решили, что лучше будет вызвать полицию. Что они и сделали.
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Внебрачного сына покойного Владимира Жириновского отвезли в отдел, но там он разошёлся пуще прежнего, ударив кулаком в грудь лейтенанта полиции. Сообщается, что лейтенант получил травму ключицы. Первоначально на дебошира составили протокол о мелком хулиганстве. Однако к делу уже подключился Следственный комитет. И Тверской суд Москвы уже отправил Эйдельштейна в камеру на 15 суток. Пока неизвестно, заведут ли на него уголовное дело за нападение на полицейского при исполнении.
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