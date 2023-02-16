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Сын Жириновского устроил дебош в ресторане и подрался с полицейским

Сын Жириновского устроил дебош в ресторане и подрался с полицейским

Автор:
16 февраля 2023 13:37
Сообщество : Криминал
Метки: Сын Жириновского   Эйдельштейн   видео   дебош   задержание   полиция   ресторан   
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Эйдельштейна уже задержали. Ближайшие 15 дней он проведёт в решёткой.

Как сообщают СМИ, всё произошло в ресторане "Ткемали" в центре Москвы вчера поздно вечером. Со слов официантов, Олег Эйдельштейн с приятелем спокойно пили водку "Онегин", но в какой-то момент к ним за столик подсел незнакомый человек. Его сначала культурно попросили отойти, ну а затем разгорячённые алкоголем господа принялись орать друг на друга благим матом.

Официанты попытались утихомирить мужчин, но только лишь переключили пьяный гнев Эйдельштейна на себя. Работники ресторана, получив отборную порцию оскорблений в свой адрес, решили, что лучше будет вызвать полицию. Что они и сделали.

Внебрачного сына покойного Владимира Жириновского отвезли в отдел, но там он разошёлся пуще прежнего, ударив кулаком в грудь лейтенанта полиции. Сообщается, что лейтенант получил травму ключицы. Первоначально на дебошира составили протокол о мелком хулиганстве. Однако к делу уже подключился Следственный комитет. И Тверской суд Москвы уже отправил Эйдельштейна в камеру на 15 суток. Пока неизвестно, заведут ли на него уголовное дело за нападение на полицейского при исполнении.

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Метки: Сын Жириновского   Эйдельштейн   видео   дебош   задержание   полиция   ресторан   
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6  комментариев
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91k
sapér Vodička 17 минут назад
А разве господин Эйдельштейн не призывного возраста ?
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10k
Юрий 12 минут назад
Это все Онегин виноват, он такой...
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11k
zlopisec 16 минут назад
А чо не лет?...
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206
Иванов 50 минут назад
Скрепно.
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Иванов Parus59 7 минут назад
Президента России? Возможно.
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