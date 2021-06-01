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Пьяные подростки устроили погром в подмосковной электричке

Пьяные подростки устроили погром в подмосковной электричке (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 08:52
Сообщество : Криминал
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   криминал   погром   электричка   
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В Подмосковье десять несовершеннолетних нетрезвых подростков в возрасте от 15 до 17 лет выбили окна в четырех вагонах электрички, следовавшей по маршруту Егорьевск – Куровская. Один из юных вандалов запечатлел на видео похождения товарищей.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   криминал   погром   электричка   
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17  комментариев
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19k
Добрый Алабай 4 минуты назад
Нужно ещё больше всевозможных защитников прав детей! А обязанности детям не нужны совершенно. Целенаправленная политика по выращиванию отмороженных дебилов.
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32k
Alex 14 секунд назад
Мочить дебилов
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34k
Олег 2 минуты назад
Жаль что в УК не прописаны телесные наказания
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4k
Shade116 7 минут назад
очередной малолетний биомусор, от которого надо избавляться
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2k
Serg 7 минут назад
Просто пора разрешить давать хорошего леща подросткам для пресечения хулиганства и сквернословия, а лучше пороть прилюдно.
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1k
Максим 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
livaneth 12 минут назад
Минус за закрытые пикселями лица.
А плюс был бы за портреты героев, сномерами школы и класса, где учатся.
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17k
иванов дмитрий 16 минут назад
В СССР их, без сомнения ждала бы колония.
В Америке их так же ждала бы тюрьма.
В современной России их поругают, поставят на учёт и назначат родителям штраф, который они вряд ли будут платить.
.
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497
Егор 20 минут назад
Есть в законе принудительные работы? Вот и отправить гоп-компанию мыть туалеты в электродепо. Зубными щетками. Без перчаток. Ну и продаванов алкоголя им в помощь.
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37k
dima423 Полчаса назад
справедливо было бы теперь прийти к ним в дом и все там разнести нахер, чтоб камня на камне не осталось...
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4k
Денис Колосов Полчаса назад
Родители обрадуются)) ну и на учет их за хулиганство надо поставить
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14k
Alex ASK Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Андрей А Полчаса назад
Родителям подарок будет)
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12k
Колька Валеркин сын 39 минут назад
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