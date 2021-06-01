Пьяные подростки устроили погром в подмосковной электричке

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В Подмосковье десять несовершеннолетних нетрезвых подростков в возрасте от 15 до 17 лет выбили окна в четырех вагонах электрички, следовавшей по маршруту Егорьевск – Куровская. Один из юных вандалов запечатлел на видео похождения товарищей.
Общий ущерб оценивается почти в 40 тысяч рублей.
Стражи правопорядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий и опроса свидетелей вычислили всех участников погрома. У двоих из них обнаружили на телефонах видео с вандализмом.
Стражи правопорядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий и опроса свидетелей вычислили всех участников погрома. У двоих из них обнаружили на телефонах видео с вандализмом.
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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ видео криминал погром электричка
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и новости были бы совсем другие.
А плюс был бы за портреты героев, сномерами школы и класса, где учатся.
В Америке их так же ждала бы тюрьма.
В современной России их поругают, поставят на учёт и назначат родителям штраф, который они вряд ли будут платить.
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