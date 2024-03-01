Пылесос, на котором могут кататься дети

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На зарубежных торговых интернет-площадках нашли пылесос, на котором может кататься ребёнок. Максимальная нагрузка 54 килограмма, так что взрослым прокатиться не получится.
Чего только не придумают
Нестандартный способ приучить ребёнка к уборке.
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Вчерашнюю проститутку 30 килограммовую можно катать
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