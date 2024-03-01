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Пылесос, на котором могут кататься дети

Пылесос, на котором могут кататься дети

Автор:
01 марта 2024 09:14
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   в мире   креатив   необычно   пылесос   уборка   
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На зарубежных торговых интернет-площадках нашли пылесос, на котором может кататься ребёнок. Максимальная нагрузка 54 килограмма, так что взрослым прокатиться не получится.

Чего только не придумают

Нестандартный способ приучить ребёнка к уборке.

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Метки: Видео   в мире   креатив   необычно   пылесос   уборка   
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2  комментария
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
Максимальная нагрузка 54 килограмма, так что взрослым прокатиться не получится
Вчерашнюю проститутку 30 килограммовую можно катать
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129
Dima Час назад
Пылесос, на котором МОЖЕТ кататься детям?
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Alex Chebrikov

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