Инженеры Boston Dynamics поздравили группу The Rolling Stones с помощью необычного клипа

356
1
1
Недавно стало известно, что компания Boston Dynamics необычным образом поздравила группу The Rolling Stones с 40-летием альбома Tatoo You. Инженеры компании сделали так, что их робопсы повторили несколько сцен из клипа культового коллектива. Предлагаю вам увидеть ролик в отличном качестве и с хорошим звуком.
Посмотрите, как роботы в точности повторяют движения солиста группы Мика Джагера и гитаристов Кита Ричардсона и Ронни Вуда.
«40 лет назад The Rolling Stones представили свой культовый альбом Tattoo You. Мы помогаем им праздновать», — говорится в подписи к видео.
«40 лет назад The Rolling Stones представили свой культовый альбом Tattoo You. Мы помогаем им праздновать», — говорится в подписи к видео.
Источник:
Ссылки по теме:
- Судный день начался: Boston Dynamics приступает к старту продаж робопсов Spot
- Необычные болельщики на бейсбольном матче в Японии
- Робота ВАЛЛ-И воссоздали в реальной жизни
- Как манипулятор разгружает ящики с апельсинами
- Как Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в бильярд играли
21
Понравилось21
Новости партнёров