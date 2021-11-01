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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5255 постов • 698 подписчиков подписаться
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Инженеры Boston Dynamics поздравили группу The Rolling Stones с помощью необычного клипа

Инженеры Boston Dynamics поздравили группу The Rolling Stones с помощью необычного клипа (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 09:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Boston Dynamics   Rolling Stones   видео   знаменитости   интересно   роботы   
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Недавно стало известно, что компания Boston Dynamics необычным образом поздравила группу The Rolling Stones с 40-летием альбома Tatoo You. Инженеры компании сделали так, что их робопсы повторили несколько сцен из клипа культового коллектива. Предлагаю вам увидеть ролик в отличном качестве и с хорошим звуком.
Посмотрите, как роботы в точности повторяют движения солиста группы Мика Джагера и гитаристов Кита Ричардсона и Ронни Вуда.

«40 лет назад The Rolling Stones представили свой культовый альбом Tattoo You. Мы помогаем им праздновать», — говорится в подписи к видео.

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Метки: Boston Dynamics   Rolling Stones   видео   знаменитости   интересно   роботы   
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4  комментария
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29k
Рекламщик Час назад
Молодцы инженеры, очень даже позитивно!
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43k
SinigamiRuuk 8 минут назад
Слава роботам!
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74
Михаил Андреев 43 минуты назад
бесполезный пиар, бесполезного проекта
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Mr.Adamson

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