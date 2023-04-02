Американку едва не унесло торнадо, которое она снимала на камеру

Еще чуть-чуть, и женщина могла бы разделить судьбу Элли из книги "Волшебник Изумрудного города".
Люди по своей природе любопытны. А если вдобавок они еще и глупы, это сочетание легко доведёт до беды. Жительница Арканзаса спряталась в здании от бушующего на улице смерча. Вместо того, чтобы уйти подальше от дверей, она слегка приоткрыла их, снимая стихию на камеру.
Даже небольшой щели оказалось достаточно - сильный ветер распахнул двери и едва не подхватил мадам-видеографа. Если бы не молниеносная реакция её мужа, летела бы женщина в сторону Волшебной страны.
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Стихия прошлась по городам Среднего Запада и южных штатов США. Это видео было снято в Литл-Роке - через него прошли два разрушительных торнадо. в Арканзасе введён режим ЧС.
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*климат на Земеле реально меняется год от года)