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Американку едва не унесло торнадо, которое она снимала на камеру

Американку едва не унесло торнадо, которое она снимала на камеру

Автор:
02 апреля 2023 17:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Литл-Рок   США   видео   стихия   съемка   торнадо   
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Еще чуть-чуть, и женщина могла бы разделить судьбу Элли из книги "Волшебник Изумрудного города".


Люди по своей природе любопытны. А если вдобавок они еще и глупы, это сочетание легко доведёт до беды. Жительница Арканзаса спряталась в здании от бушующего на улице смерча. Вместо того, чтобы уйти подальше от дверей, она слегка приоткрыла их, снимая стихию на камеру.


Даже небольшой щели оказалось достаточно - сильный ветер распахнул двери и едва не подхватил мадам-видеографа. Если бы не молниеносная реакция её мужа, летела бы женщина в сторону Волшебной страны.



Стихия прошлась по городам Среднего Запада и южных штатов США. Это видео было снято в Литл-Роке - через него прошли два разрушительных торнадо. в Арканзасе введён режим ЧС.

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Метки: Литл-Рок   США   видео   стихия   съемка   торнадо   
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4  комментария
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3k
Дмитрий 48 минут назад
А могла попасть к Гудвину, попросить хоть немного мозгов.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
а нерановато ли в Пендосии торнадо начались..осенью вообще наверно к куям сдует эту сатанинскую клоаку)
*климат на Земеле реально меняется год от года)
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18k
Andrey 21 минуту назад
Мужик такой шанс развестись прощелкал...
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5k
Горожанин 22 минуты назад
Вот же д.у.р.а - телефон не могла ровно держать .
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