Американку едва не унесло торнадо, которое она снимала на камеру

Люди по своей природе любопытны. А если вдобавок они еще и глупы, это сочетание легко доведёт до беды. Жительница Арканзаса спряталась в здании от бушующего на улице смерча. Вместо того, чтобы уйти подальше от дверей, она слегка приоткрыла их, снимая стихию на камеру.

Даже небольшой щели оказалось достаточно - сильный ветер распахнул двери и едва не подхватил мадам-видеографа. Если бы не молниеносная реакция её мужа, летела бы женщина в сторону Волшебной страны.