Мощный оползень сошел на дорогу на Аляске

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На Аляске несколько дней назад сошел мощный оползень. Гора из земли, деревьев и камней завалила трассу, по которой возили продукты и товары первой необходимости в город Сьюард.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На расчистку дороги может уйти до двух недель.
Источник:
АНТИФИШКИ
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