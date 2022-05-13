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Сообщество Жизнь в США 842 поста • 241 подписчик подписаться
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Мощный оползень сошел на дорогу на Аляске

Мощный оползень сошел на дорогу на Аляске

Автор:
13 мая 2022 10:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Аляска   Оползень   США   в мире   видео   происшествие   стихия   
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На Аляске несколько дней назад сошел мощный оползень. Гора из земли, деревьев и камней завалила трассу, по которой возили продукты и товары первой необходимости в город Сьюард.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На расчистку дороги может уйти до двух недель.

Источник:

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Метки: Аляска   Оползень   США   в мире   видео   происшествие   стихия   
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2  комментария
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hebpat Час назад
не хило сползло
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Andrew Belaks Час назад
Холи щит, зэт ис факинг крэйзи индид!
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Alex Chebrikov

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