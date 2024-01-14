Шестилетний мальчик впал в кому после попадания шарфа в подъемник

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Механизм фуникулёра на горнолыжном курорте «Солнечная долина» затянул шарф и руку ребёнка.
Когда медики стали оказывать мальчишке первую помощь, он был уже в состоянии клинической смерти. Сердце все же запустили, но 9-летний ребенок до сих пор в коме. Реаниматологи в больнице борются за жизнь пациента.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие тяжкий вред здоровью».
Виновным грозит до шести лет лишения свободы.
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Заводское оборудование
Если в ГОСТированную конструкцию фуникулера кто-то самовольно внес несогласованные изменения, приведшие к ЧП - вздрючат
Если в конструкцию никто ничего не вносил - ЗА ЧТО ИПАТЬ ?
Спрашивайте с завода - изготовителя.
Ребенок едет на эскалаторе, шарф одним концом лежит "на полу"
Доехали до конца
Шарф затянуло в барабан
Киздец
В чем вина механика эскалатора ????
В том, что СОПРОВОЖДАЮЩИЙ РЕБЕНКА ВЗРОСЛЫЙ НЕ ПРОСЛЕДИЛ за соблюдением элементарных правил безопасности ?????
Виноват асфальт?