Шестилетний мальчик впал в кому после попадания шарфа в подъемник

Когда медики стали оказывать мальчишке первую помощь, он был уже в состоянии клинической смерти. Сердце все же запустили, но 9-летний ребенок до сих пор в коме. Реаниматологи в больнице борются за жизнь пациента.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие тяжкий вред здоровью».



Виновным грозит до шести лет лишения свободы.