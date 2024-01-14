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Шестилетний мальчик впал в кому после попадания шарфа в подъемник

Шестилетний мальчик впал в кому после попадания шарфа в подъемник

Автор:
14 января 2024 10:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   кома   лыжи   подъемник   ребенок   траволатор   шарф   
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Механизм фуникулёра на горнолыжном курорте «Солнечная долина» затянул шарф и руку ребёнка.


Когда медики стали оказывать мальчишке первую помощь, он был уже в состоянии клинической смерти. Сердце все же запустили, но 9-летний ребенок до сих пор в коме. Реаниматологи в больнице борются за жизнь пациента.


Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие тяжкий вред здоровью».


Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Видео   кома   лыжи   подъемник   ребенок   траволатор   шарф   
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6  комментариев
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93k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Фуникулер явно не самодельный.
Заводское оборудование
Если в ГОСТированную конструкцию фуникулера кто-то самовольно внес несогласованные изменения, приведшие к ЧП - вздрючат
Если в конструкцию никто ничего не вносил - ЗА ЧТО ИПАТЬ ?
Спрашивайте с завода - изготовителя.
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Ну если шарф по полу волочь... На него можно и наступить и лоб разбить.
Виноват асфальт?
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61k
Олег 37 минут назад
Это не ново.... не первое и не последнее ЧП с шарфами

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