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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 841 пост • 42 подписчика подписаться
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Кругом грохот и огни: жители Владивостока запустили фейерверк и едва не сожгли автомойку

Кругом грохот и огни: жители Владивостока запустили фейерверк и едва не сожгли автомойку

Автор:
21 октября 2023 09:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Владивосток   ЧП   автомойка   машины   фейерверк   
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В столице Приморья пятничный вечер едва не закончился пожаром на одной из автомоек.

Как рассказали в социальных сетях очевидцы, компания отдыхала в китайском заведении. В какой-то момент посетителям показалось мало еды и напитков, и они решили развлечь себя другим способом. Вышли на улицу и запустили фейерверк, однако веселье пошло не по плану.


Разноцветные огоньки ударили по автомойке, которая стояла рядом. Наверняка грохот, который стоял на улице, напугал и сотрудников, и случайных прохожих. По словам очевидцев, никто не пострадал, но что стало с приморцами, которые устроили беспорядок, неизвестно. Возможно, вернулись обратно в заведение, но не исключено, что просто сбежали, дабы избежать ответственности.

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Метки: Видео   Владивосток   ЧП   автомойка   машины   фейерверк   
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