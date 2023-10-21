Кругом грохот и огни: жители Владивостока запустили фейерверк и едва не сожгли автомойку

Как рассказали в социальных сетях очевидцы, компания отдыхала в китайском заведении. В какой-то момент посетителям показалось мало еды и напитков, и они решили развлечь себя другим способом. Вышли на улицу и запустили фейерверк, однако веселье пошло не по плану.

Разноцветные огоньки ударили по автомойке, которая стояла рядом. Наверняка грохот, который стоял на улице, напугал и сотрудников, и случайных прохожих. По словам очевидцев, никто не пострадал, но что стало с приморцами, которые устроили беспорядок, неизвестно. Возможно, вернулись обратно в заведение, но не исключено, что просто сбежали, дабы избежать ответственности.