Полицейский спас очередного любителя прогулки по тонкому льду

Выходной день для прогуливающегося с беременной женой росгвардейца был окончательно испорчен очередным чудаком, решившим испытать судьбу на тонкому льду водоёма. Мужчина с палкой вышел на середину пруда, видимо, чтобы погонять уток, но не учёл, что весной это чревато неприятными последствиями. И они не заставили себя ждать. Лёд под ним треснул и тот солдатиком ушёл под воду. Зацепившись руками за кромку льда, утопающий принялся истошно звать на помощь.





К счастью для неосмотрительного мужчины, неподалёку находился старший сержант полиции Илья Клопот. Росгвардеец ползком добрался до утопающего и со второй попытки смог схватить его за шиворот и вытащить из полыньи. Известно, что пострадавший отказался ждать скорую помощь и ушёл, даже не представившись.