Полицейский спас очередного любителя прогулки по тонкому льду

Даже снимавшие это видео школьники понимали, что выходить на лёд опасно.
Выходной день для прогуливающегося с беременной женой росгвардейца был окончательно испорчен очередным чудаком, решившим испытать судьбу на тонкому льду водоёма. Мужчина с палкой вышел на середину пруда, видимо, чтобы погонять уток, но не учёл, что весной это чревато неприятными последствиями. И они не заставили себя ждать. Лёд под ним треснул и тот солдатиком ушёл под воду. Зацепившись руками за кромку льда, утопающий принялся истошно звать на помощь.
К счастью для неосмотрительного мужчины, неподалёку находился старший сержант полиции Илья Клопот. Росгвардеец ползком добрался до утопающего и со второй попытки смог схватить его за шиворот и вытащить из полыньи. Известно, что пострадавший отказался ждать скорую помощь и ушёл, даже не представившись.
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Напомним, 18 марта питерского полицейского, вытащившего из Невы такого же любителя острых ощущений, наградили ведомственной медалью "За смелость во имя спасения". Будет ли награждён Илья Клопот, неизвестно.
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