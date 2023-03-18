В Петербурге полицейский и очевидец спасли провалившегося под лёд мужчину

Стража порядка уже представили к награде.
Вчера утром полицейскому и водителю автомобиля пришлось вытаскивать из Невы невнимательного мужчину, который решил прогуляться по льду напротив Эрмитажа. Он успел отойти от берега на 30 метров и провалился в полынью. Зоркая сотрудница Эрмитажа увидела тонущего мужчину и позвонила в полицию. Ближе всех к месту инцидента находился экипаж старшего лейтенант полиции Константин Митрохин.
Обвязав себя буксировочным тросом, полицейский бросился ему на помощь. Недалеко от полыньи сотруднику полиции пришлось лечь на хрупкий лед и добираться до тонущего ползком. В это время его страховал один из очевидцев произошедшего. Пострадавший был спасен и передан медикам
Источник:
В скором времени старлей Митрохин решением главы МВД России Владимира Колокольцева будет награждён ведомственной медалью "За смелость во имя спасения". Но если по хорошему, то награждения достоин и водитель проезжавшей мимо машины. Без него бы вытащить провалившегося под лёд мужчину не получилось.
Источник:
- Искренние эмоции спасателя, вытащившего ребёнка из-под завалов
- Мужчина спас собаку, поводок которой оказался зажат в дверях лифта
- В Питере полуголый парень застрял в канализационной трубе
- Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб
- Прыжок с моста в воду пошел не по плану
Полицейскому, спасать и защищать, в обязанности входит. Работа такая.
А вот водитель с тросом, мог бы "видосик поснимать", но тоже полез помогать и рисковал.
И медицину только платную.
А то иш, без шарфа ходят, а потом болеют!