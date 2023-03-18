В Петербурге полицейский и очевидец спасли провалившегося под лёд мужчину

Вчера утром полицейскому и водителю автомобиля пришлось вытаскивать из Невы невнимательного мужчину, который решил прогуляться по льду напротив Эрмитажа. Он успел отойти от берега на 30 метров и провалился в полынью. Зоркая сотрудница Эрмитажа увидела тонущего мужчину и позвонила в полицию. Ближе всех к месту инцидента находился экипаж старшего лейтенант полиции Константин Митрохин.

Обвязав себя буксировочным тросом, полицейский бросился ему на помощь. Недалеко от полыньи сотруднику полиции пришлось лечь на хрупкий лед и добираться до тонущего ползком. В это время его страховал один из очевидцев произошедшего. Пострадавший был спасен и передан медикам