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В Петербурге полицейский и очевидец спасли провалившегося под лёд мужчину

В Петербурге полицейский и очевидец спасли провалившегося под лёд мужчину

Автор:
18 марта 2023 15:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Награда   Санкт-Петербург   видео   нева   полынья   спасение   
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Стража порядка уже представили к награде.

Вчера утром полицейскому и водителю автомобиля пришлось вытаскивать из Невы невнимательного мужчину, который решил прогуляться по льду напротив Эрмитажа. Он успел отойти от берега на 30 метров и провалился в полынью. Зоркая сотрудница Эрмитажа увидела тонущего мужчину и позвонила в полицию. Ближе всех к месту инцидента находился экипаж старшего лейтенант полиции Константин Митрохин.


Обвязав себя буксировочным тросом, полицейский бросился ему на помощь. Недалеко от полыньи сотруднику полиции пришлось лечь на хрупкий лед и добираться до тонущего ползком. В это время его страховал один из очевидцев произошедшего. Пострадавший был спасен и передан медикам

В скором времени старлей Митрохин решением главы МВД России Владимира Колокольцева будет награждён ведомственной медалью "За смелость во имя спасения". Но если по хорошему, то награждения достоин и водитель проезжавшей мимо машины. Без него бы вытащить провалившегося под лёд мужчину не получилось.

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Метки: Награда   Санкт-Петербург   видео   нева   полынья   спасение   
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11  комментариев
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91k
sapér Vodička Час назад
Ура,всем спасибо !
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21k
babuby 3 минуты назад
Прогуляться он, бл, решил!
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1k
Seryi_spb 20 минут назад
Прекрасная новость! Но встаёт вопрос, а чем в это время занимался остальной экипаж старшего лейтенанта Митрохина? Они его даже страховать не пошли, доверив это случайному очевидцу, который неизвестно как относится к сотрудникам, ведь мог же и упырь какой-нибудь попасться?
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43k
turyst Полчаса назад
Кстати да. На тему награды.

Полицейскому, спасать и защищать, в обязанности входит. Работа такая.
А вот водитель с тросом, мог бы "видосик поснимать", но тоже полез помогать и рисковал.
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2k
elf2000 44 минуты назад
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5k
Горожанин 44 минуты назад
Хроший полицейский - на Красной площади и у Эрмитажа. Плохой - в Гадюкино.
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45k
Максим Т. 45 минут назад
Когда же, наконец, этим ушлепкам начнут счета выставлять? "Каждый год одних и тех же рыбаков уносит в море на одной и той же льдине". Лядь, по сотке тысяч за спасение и без скидок!
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15k
Patmaz 52 минуты назад
Это не тот, который котиков на льду вытаптывал?
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