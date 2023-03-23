"Не тратьте на них зря своё время!": блогерша учит подписчиц, как при знакомстве выявлять нищебродов

Под прицел попали мужчины 30-35 лет.
Многие мужчины считают, что современные девушки меркантильны. Их интересуют только деньги, а мужчина - лишь как приложение к кошельку. Похоже, они не так уж и не правы. Во всяком случае, соцсети заполонили "гуру" межличностных отношений, которые учат барышень, как не тратить время на бесплодные контакты, а еще на этапе знакомства уйти от общения с нищебродом.
По словам такой блогерши, отношения с подобным человеком ни к чему не приведут. Даже неземная любовь не заставит мужчин 30-35 лет подняться с дивана, если до этого они обходились минимумом и ничего не нажили. "Стоит ли тратить жизнь на такие бесплодные эксперименты?" - размышляет блогер.
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А как же расхожее измышление, что за каждым успешным мужчиной стоит любимая женщина?
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В общем деньги любят тишину. Хотите нормальную девушку - не пытайтесь её впечатлить своими деньгами и дорогими подарками, а то нарвётесь на такую пиявку и испортите себе потом кучу нервов и кусок жизни.
Фух... Пронесло...
Помощь родителей , да и самой супруги, приветствуются и помогают молодой семье, но сам-то мужик должен быть мужик или нет?!
Но мысль о том, что если человек не может оторвать жопу с дивана ради себя, то он не сделает этого и ради других - верна. У меня лишь вопрос в том, какое морально право у меркантильных женщин может быть на результаты труда человека, особенно, если они решили присосаться к мужику, как пиявки, когда ему уже за 30, но не интересовались им, когда он только начинал свое восхождение к карьерным, профессиональным или финансовым целям?
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Лучше и не скажешь!
А со второй девушкой интереснее. В 19 лет вышла замуж по большой и чистой любви за студента, родила сына и сидела дома. Муж быстренько сделал карьеру, стал прилично зарабатывать и решил, что лучше жене сидеть дома, растить ребенка и заниматься бытом. И так они жили пока у мужа не начались проблемы со здоровьем, в личную жизнь резко вмешалась свекровь и стала винить во всем невестку, жизнь стала невыносимой и семья распалась. Муж уехал жить к маме, а жена пошла на работу. Через некоторое время познакомилась с мужчиной. Он на 10 лет старше и тоже в разводе. Не скажу, что роман случился бурным и скорым. Нет, все было спокойно, шаг за шагом, с мелочей и неторопясь. Наша героиня никак не хотела отношений, еще была сильна боль расставания. Но мужчина показал и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Был интересным собеседником, образованным и воспитанным, занимался спортом, не пил, не курил и не сквернословил. И однажды он приехал к ней в гости. Она накормила его домашними пельменями, а он привез свой бисквит с яблоками, ее любимый. Они уже 5 лет вместе. Живут счастливо. Она печет пироги, лепит пельмени, жарит чебуреки и варит борщ. Он по выходным жарит на завтрак блинчики. Для души готовит плов, жарит мясо и сожалеет только об одном, что не встретил ее на несколько лет раньше. А так по выходным ездят на дачу, в отпуск на море, на НГ в Москву. И все у них хорошо. Откуда знаю эти истории? Жена рассказала. У нее на работе случилось. Когда одна уезжала в Норвегию, другая пришла на ее место. Сейчас так рядом и работают. Только одна бедная, обманутая и несчастная, а другая ходит на работу в свое удовольствие, счастливая и веселая.
Дамы с определенными настройками ума и моральных устоев сами себя обозначают как тех, с кем можно тусить на досуге и без зазрения совести матросить.
И это здорово!