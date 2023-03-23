"Не тратьте на них зря своё время!": блогерша учит подписчиц, как при знакомстве выявлять нищебродов

Многие мужчины считают, что современные девушки меркантильны. Их интересуют только деньги, а мужчина - лишь как приложение к кошельку. Похоже, они не так уж и не правы. Во всяком случае, соцсети заполонили "гуру" межличностных отношений, которые учат барышень, как не тратить время на бесплодные контакты, а еще на этапе знакомства уйти от общения с нищебродом.

По словам такой блогерши, отношения с подобным человеком ни к чему не приведут. Даже неземная любовь не заставит мужчин 30-35 лет подняться с дивана, если до этого они обходились минимумом и ничего не нажили. "Стоит ли тратить жизнь на такие бесплодные эксперименты?" - размышляет блогер.