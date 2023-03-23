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"Не тратьте на них зря своё время!": блогерша учит подписчиц, как при знакомстве выявлять нищебродов

"Не тратьте на них зря своё время!": блогерша учит подписчиц, как при знакомстве выявлять нищебродов

Автор:
23 марта 2023 09:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   деньги   знакомство   мужчины и женщины   нищеброд   отношения   финансовое положение   
9166
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Под прицел попали мужчины 30-35 лет.


Многие мужчины считают, что современные девушки меркантильны. Их интересуют только деньги, а мужчина - лишь как приложение к кошельку. Похоже, они не так уж и не правы. Во всяком случае, соцсети заполонили "гуру" межличностных отношений, которые учат барышень, как не тратить время на бесплодные контакты, а еще на этапе знакомства уйти от общения с нищебродом.


По словам такой блогерши, отношения с подобным человеком ни к чему не приведут. Даже неземная любовь не заставит мужчин 30-35 лет подняться с дивана, если до этого они обходились минимумом и ничего не нажили. "Стоит ли тратить жизнь на такие бесплодные эксперименты?" - размышляет блогер.


А как же расхожее измышление, что за каждым успешным мужчиной стоит любимая женщина?

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Метки: видео   деньги   знакомство   мужчины и женщины   нищеброд   отношения   финансовое положение   
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132  комментария
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9k
SSD 6 часов назад
Ну то, что к 35ти свое, все таки должно что то быть, с этим соглашусь. Но выбирать себе вторую половинку по кошельку, как то глупо. А что у женщины должно быть к 35? Двое детей от первого брака и мамино жилье?)))
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37
Andrew AE Полчаса назад
судя по её машине, она таки и сама такого нашла, или так на соса...а. Курица
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3k
sers Час назад
Мне 30 есть свое дело. Есть жилплощадь Строю коттедж. Могу обеспечить девушку 25 лет. С тебя идеальная фигура умение готовить уровень ресторана. Девственность. Рождение 5 детей. Минимум 2 детей и усыновление 3. Естественно чтобы не было ушей спаниеля ни внизу ни в верху. Влажная уборка в доме ежедневно(ненавижу пылинки и я перфекционист) Сад и не большие посадки для домашних солений тоже с тебя. Отсутствие головных болей и активность в постели.
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2k
· · 2 часа назад
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2k
crownanniversury 2 часа назад
Обоснование бытовой проституции!Их ряды изрядно выросли с появлением соцсетей.
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15k
Элитный тигр 2 часа назад
Накуя на просмотр этого убожества время тратить?
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464
Вася Васильев 2 часа назад
похоже краска для волос слишком глубоко в мозг ей проникла... раз она это с таким серьёзным видом говорить пытается..
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39k
Example 6.2.6 2 часа назад
Умный мужчина, как раз таки и не будет показывать что он нажил, а что нет, чтоб такая короста на шею не прицепилась. Есть квартира, говори - снимаю. Есть машина, говори - у друга взял. Зарабатываешь 3000 USD, говори 700. Носишь дорогую мобилу - скажи в кредит купил. И если девушке ты нравишься, она будет с тобой жить, и вы будет вдвоём счастливые стоять под зонтиком и кушать хот дог.. А если девушка себе просто ищет банкомат, то от вас она сразу отстанет, потому что вы в её системе "мер и весов" - нищеброд. И встречаясь с такой, вы ей даже дорогим рестораном не угодите, потом что меркантильная она и любит в основном деньги.. и будьте уверены, если замаячит вариант получше и побогаче, то она как минимум начнёт вам изменять, и по факту скорее всего свалит, стараясь отсудить у вас по максимуму, если вы допустили такую глупость и женились на ней.
В общем деньги любят тишину. Хотите нормальную девушку - не пытайтесь её впечатлить своими деньгами и дорогими подарками, а то нарвётесь на такую пиявку и испортите себе потом кучу нервов и кусок жизни.
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73k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Под прицел попали мужчины 30-35 лет."...
Фух... Пронесло...
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1k
DDM 2 часа назад
Вот до слова "нищеброд" всё было в общем по делу. Человек учится до 25 лет, потом идёт на работу и начинает становиться профессионалом. За это он получает деньги. Если человек не дурак, то он эти деньги не тратит под ноль, а начинает их копить или вкладывать. К 35-ти годам это давно уже взрослый мужчина и если у него ничего нет, то это... - это просто неправильно. Как он собирается семью обеспечивать и детей растить?

Помощь родителей , да и самой супруги, приветствуются и помогают молодой семье, но сам-то мужик должен быть мужик или нет?!
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99
sky writer 2 часа назад
Если мужик отдаёт своё время на успешный бизнес или карьеру, захочет ли он тратить свою жизнь на вот такие бесплодные экскременты?
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6k
perekrestok 2 часа назад
Много баб ищет принца. Но очень мало кто понимает что принц выберет принцессу! А не силиконовую куклу с завышенными амбициями. Сам женился в 30. По понятиям вышеприведенной тренерши я был почти нищеброд. Прошло 40 лет. Сидим на пенсии. И нафига мне сейчас нужна какая то кукла с амбициями и потребительским отношением к мужчинам.
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7k
rutt 3 часа назад
С 13 по 19 вджобывал аки раб на галере, потом удачно прогуливал всё до 28, после второй период накопления начался. Стукнет 65 -дочке квартиру, сыну дом, остальное в расход. Мир повидать, попробовать, что не пробовал, (на что здоровья хватит).
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2k
Дмитрий 3 часа назад
Эта губошлепка рассматривает только финансовую сторону вопроса. Но "сильный и независимый" мужчина никому ничего не должен, в том числе и хранить верность, относиться к противоположному полу, как к равному партнёру. Меркантильный подход в отношениях приводит их в плоскость товарных, а как только товар теряет свои качества, ему быстро находится альтернатива.
Но мысль о том, что если человек не может оторвать жопу с дивана ради себя, то он не сделает этого и ради других - верна. У меня лишь вопрос в том, какое морально право у меркантильных женщин может быть на результаты труда человека, особенно, если они решили присосаться к мужику, как пиявки, когда ему уже за 30, но не интересовались им, когда он только начинал свое восхождение к карьерным, профессиональным или финансовым целям?
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6k
Mixalych 3 часа назад
Есть у меня две интересные истории. Первая про даму 35+, что считала себя светской львицей, а вторая о тогда еще 25-летней маме в разводе. Львица мечтала о ничегонеделание за счет богатого мужа. Потому была в активном поиске по клубам, ресторанам и званным вечерам. В итоге познакомилась таки с предпринимателем. Лососевый магнат. Своя лососевая ферма в Норвегии и рыбный заводик. Все, жизнь удалась. Собрала чемоданы и укатила в страну мечты. Напоследок сказала на работе неудачницам, что надо знать кому давать, помахала ручкой и с высоко поднятой головой удалилась. Через два года вернулась. Извинилась и работает дальше. В итоге, годовалый ребенок растет с мамой и бабушкой, а папа не магнат, а просто рабочий на рыбном заводе в Норвегии, что любит приезжать на Родину потусить и побухать. И у самого двое детей от первого брака, аллименты, все дела.
А со второй девушкой интереснее. В 19 лет вышла замуж по большой и чистой любви за студента, родила сына и сидела дома. Муж быстренько сделал карьеру, стал прилично зарабатывать и решил, что лучше жене сидеть дома, растить ребенка и заниматься бытом. И так они жили пока у мужа не начались проблемы со здоровьем, в личную жизнь резко вмешалась свекровь и стала винить во всем невестку, жизнь стала невыносимой и семья распалась. Муж уехал жить к маме, а жена пошла на работу. Через некоторое время познакомилась с мужчиной. Он на 10 лет старше и тоже в разводе. Не скажу, что роман случился бурным и скорым. Нет, все было спокойно, шаг за шагом, с мелочей и неторопясь. Наша героиня никак не хотела отношений, еще была сильна боль расставания. Но мужчина показал и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Был интересным собеседником, образованным и воспитанным, занимался спортом, не пил, не курил и не сквернословил. И однажды он приехал к ней в гости. Она накормила его домашними пельменями, а он привез свой бисквит с яблоками, ее любимый. Они уже 5 лет вместе. Живут счастливо. Она печет пироги, лепит пельмени, жарит чебуреки и варит борщ. Он по выходным жарит на завтрак блинчики. Для души готовит плов, жарит мясо и сожалеет только об одном, что не встретил ее на несколько лет раньше. А так по выходным ездят на дачу, в отпуск на море, на НГ в Москву. И все у них хорошо. Откуда знаю эти истории? Жена рассказала. У нее на работе случилось. Когда одна уезжала в Норвегию, другая пришла на ее место. Сейчас так рядом и работают. Только одна бедная, обманутая и несчастная, а другая ходит на работу в свое удовольствие, счастливая и веселая.
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464
Вася Васильев Mixalych 2 часа назад
Вот любят себя хвалить эти любители блинчиков...
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3k
Anton 3 часа назад
Ну чо вы,у неё же писачька есть да и ещё может бритая !
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7k
TheDimking 3 часа назад
Верхняя губа нашприцована настолько, что не двигается.
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9k
Александр 3 часа назад
Надо посмотреть на это по-другому.
Дамы с определенными настройками ума и моральных устоев сами себя обозначают как тех, с кем можно тусить на досуге и без зазрения совести матросить.
И это здорово!
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1k
gizmo gizmo 3 часа назад
это прям учебное пособие, как через глаза собеседника увидеть пустоту в его башке...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−3
12k
Павел Бреусов 3 часа назад
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