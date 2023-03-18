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Краткая инструкция, как быстро узнать о существовании гравитации

Краткая инструкция, как быстро узнать о существовании гравитации

Автор:
18 марта 2023 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   Девушка   Танцы   Юмор   видео   гравитация   зажигалочка   танцы на крыше   
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В 1682 году Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, и до сих пор он успешно работает, многим на удивление.

И так для проверки работоспособности гравитации требуется пьяная мадам, хорошее настроение и автомобиль.

Видюха не претендует на звание "свежак", но согласитесь, как красиво она доказала классическую теорию тяготения Ньютона, притянувшись к асфальту. Любо-дорого смотреть!


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Метки: Автомобиль   Девушка   Танцы   Юмор   видео   гравитация   зажигалочка   танцы на крыше   
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10  комментариев
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11k
El Niño Час назад
Так себе вхождение… Ноги не вытянуты, руки в разные стороны. В общем, техника плохая, но за музыкальное сопровождение можно поставить балл!
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11k
Властелин Минуту назад
Корова на крыше машины?,?!., какой му$$дак такое позволил.
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14k
Кот Скрипалей 6 минут назад
Ничего ей не будет...
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31k
Slonyash 39 минут назад
Апать корова!
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8k
Trenzel2003 40 минут назад
Асфальт не пострадал?
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45k
Мойша 42 минуты назад
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17k
Bill 46 минут назад
Лучше бы Исаак Ньютон ничего не открывал - баба бы осталась целая.
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1k
Котец Гнездовий 59 минут назад
Ньютон ничего не открывал, а свёл воедино и грамотно сформулировал уже известные гипотезы. А вот сия мадам разрушает теорию ещё одного известного товарища, Дарвина. Ибо местами люди предпочитают процесс обратный эволюции.
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8k
Copycat Час назад
Какая прочная крыша у авто такую то кобылу выдержать)
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4k
Григорий Час назад
слабоумие и гравитация
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