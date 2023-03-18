Краткая инструкция, как быстро узнать о существовании гравитации

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В 1682 году Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, и до сих пор он успешно работает, многим на удивление.
И так для проверки работоспособности гравитации требуется пьяная мадам, хорошее настроение и автомобиль.
Видюха не претендует на звание "свежак", но согласитесь, как красиво она доказала классическую теорию тяготения Ньютона, притянувшись к асфальту. Любо-дорого смотреть!
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