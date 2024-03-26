Неизвестный мужчина напал на покупателей и сотрудников магазина

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В Волгоградской области задержали мужчину, атаковавшего 73-летнюю пенсионерку и сотрудников магазина в Волжском. Момент нападения попал на камеру наблюдения.
Полицейским удалось оперативно найти и задержать нападавшего. В данный момент идёт расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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