FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8532 поста • 1052 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Неизвестный мужчина напал на покупателей и сотрудников магазина

Неизвестный мужчина напал на покупателей и сотрудников магазина

Автор:
26 марта 2024 08:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Волгоградская область   Волжский   Россия   инцидент   магазин   нападение   
1039
1
1

В Волгоградской области задержали мужчину, атаковавшего 73-летнюю пенсионерку и сотрудников магазина в Волжском. Момент нападения попал на камеру наблюдения.

Полицейским удалось оперативно найти и задержать нападавшего. В данный момент идёт расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Волгоградская область   Волжский   Россия   инцидент   магазин   нападение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
266
Dima 59 минут назад
черное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−16
mylox 18 минут назад
А где вы там мужчину разглядели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
Андрей Полчаса назад
повесит суку публично!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду 52 минуты назад
Сейчас самое удачное время забивать этих уродов.Народ конечно зашуган.Но могли бы толпой забить макаку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Час назад
Ну да, задержан и неизвестный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3572 поста (3536 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

662835



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию...
Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"
Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время...
Набирающие популярность в сообществах
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут стать явью⁠⁠
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут...
Дедушка жанрового кино — творческий путь культового режиссера Джона Карпентера⁠⁠
Дедушка жанрового кино — творческий путь культового режиссера Джона Карпентера⁠⁠
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#теракт#машина#автомир#ДТП#забавно#история#кино#дети
#фото#Прикол#кот#автомобили#позитив#милота#задержание#полиция#собака#Китай
#Юмор#интересно#люди#факты#Крокус сити холл#аварии#авто аварии#кошка#Госдума#кошки
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) Конфликтная покупательница оскорбляет кассира Конфликтная покупательница оскорбляет кассира Голозадый водитель набросился на парня Голозадый водитель набросился на парня В Москве парень избил лопатой двух прохожих В Москве парень избил лопатой двух прохожих Врач приехала на вызов в довольно странном состоянии Врач приехала на вызов в довольно странном состоянии В Краснодаре женщину завалило упаковками туалетной бумаги В Краснодаре женщину завалило упаковками туалетной бумаги

На что жалуетесь?

Вернуться