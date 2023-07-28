«Когда увидела её, то пришла в ужас»: российская блогер-веган умерла от истощения

В Казанском институте культуры училась веган, блогер и борец за здоровое питание. Несколько лет она плотно сидела не вегетарианской пище, о чём постоянно рассказывала в соцсетях под ником Zhanna D'Art:

Мне становится очень грустно, когда я вижу большинство своих сверстников. Из-за вредной еды они выглядят намного старше своего возраста. Они страдают хроническими заболеваниями и полностью утратили суть жизни.

После окончания ВУЗа, Zhanna жила за границей. Питалась соками, семенами и фруктами: