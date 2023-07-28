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«Когда увидела её, то пришла в ужас»: российская блогер-веган умерла от истощения

«Когда увидела её, то пришла в ужас»: российская блогер-веган умерла от истощения

Автор:
28 июля 2023 16:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: блогер   веганы   диеты   здоровые   зож   истощение   питание   
3931
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Последние 4 года она питалась только фруктами, пророщенными семенами и соками.

В Казанском институте культуры училась веган, блогер и борец за здоровое питание. Несколько лет она плотно сидела не вегетарианской пище, о чём постоянно рассказывала в соцсетях под ником Zhanna D'Art:

Мне становится очень грустно, когда я вижу большинство своих сверстников. Из-за вредной еды они выглядят намного старше своего возраста. Они страдают хроническими заболеваниями и полностью утратили суть жизни.

После окончания ВУЗа, Zhanna жила за границей. Питалась соками, семенами и фруктами:

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Ни к чему хорошему такая диета не привела:

Несколько месяцев назад на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. <...> Отправили ее домой лечиться. Но она опять сбежала. Когда я увидела ее на Пхукете, я пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении. Но она не успела, - рассказала знакомая девушки.

По словам друзей блогерши-веганки, она умерла от истощения в клинике в Малайзии.

Источник:

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Метки: блогер   веганы   диеты   здоровые   зож   истощение   питание   
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63  комментария
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18k
Alex ASK 2 часа назад
Блогер + веган = ТП в квадрате
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49k
turyst 2 минуты назад
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1k
Умер от варенья 4 минуты назад
Простите мне мое невежество, но я даже погуглил, но не нашел - что такое консукны? Коня знаю, сукно знаю, а консукно нет.
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4k
Могвай 21 минуту назад
Одной еб...шкой меньше, может хоть остальные задумаются, если мозгов хватит. А то как начнут консукны открывать, рожать станет некому.
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14k
Женя 23 минуты назад
У зятька брат кришнаит.
К 30 зубов не осталось от слова совсем.
Как говорила моя бабушка:
С крахмала только воротнички стоят.
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10k
Бритва Полчаса назад
ну и дура.
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1k
bohemia 39 минут назад
С одной стороны верила своей идее и это хорошо, с другой стороны что-то пошло не так и это плохо
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49
Афанасий Борщёв 44 минуты назад
У нас тоже на работе есть индивид питающийся орешками, сырой морковкой и листиками салата, пьё ттолько какую то определённую воду. Ему 50+, выглядит в общем то моложаво... издалека, а поближе подойдёт - сухая сморщенная кожа как у старика и сутулость, глаза бесцветные, весь какой то как тень, но молодой... издалека
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63k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
естественный отбор , неправильно относилась к тому что дала природа -сдохла. зато червячки будут довольны , они же не веганы.
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1k
Никита Сергеевич 44 минуты назад
Чем больше преображались её консукны, тем глаже становились её извилины.
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33k
Олег 47 минут назад
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3k
Ухалус Посовиномус 48 минут назад
Какие там у нее консукны преображались? Что это вообще за слово такое?
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259
Jay Freeman 50 минут назад
Прекрасная реклама веганства. Продолжайте в том же духе.
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38k
Notan Blaine 53 минуты назад
Наткнулся на одного вегана, что рассказывал как хорошо он себя чувствует, что не более и может часами заниматься спортом. В общем весь такой здоровый и активный, единственное, что ему было не приятно от такой диеты, что зубы выпали. В 30 лет без своих зубов, просто невероятный уровень здоровья.
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8k
Сфинктер Андропова 55 минут назад
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57k
Олег 56 минут назад
ну, собственно.... иного ожидать было-бы бессмысленно. Пойду пожарю на вредном масле вредный стейк с картошкой и под рюмаху вредной водочки и хлеба буду бороться с анорексией
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4k
Виктор Штурмаревич 57 минут назад
Каннибалы заваривают зелёный чай из веганов.
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25k
AzuveR Час назад
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789
grigorenko vladislav Час назад
"... тело, разум и консукны преображаются в каждый день..." - лучше даже Кличко не скажет. Но тот своей головой хотя бы мясо жрёт, а у этой одни консукны... Летальный исход был закономерен.
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32k
Ego sum qui sum Час назад
дура с убеждениями
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14k
Типа граф Час назад
Сегодня где то прочитал анекдот

- Мда , хреново конечно ты выглядишь . Тебе лет то сколько ?
- Вообще то девушкам такие вопросы не задают .
- Ёп.тыть ! Так ты ещё и девушка !
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