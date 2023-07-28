«Когда увидела её, то пришла в ужас»: российская блогер-веган умерла от истощения

Последние 4 года она питалась только фруктами, пророщенными семенами и соками.
В Казанском институте культуры училась веган, блогер и борец за здоровое питание. Несколько лет она плотно сидела не вегетарианской пище, о чём постоянно рассказывала в соцсетях под ником Zhanna D'Art:
Мне становится очень грустно, когда я вижу большинство своих сверстников. Из-за вредной еды они выглядят намного старше своего возраста. Они страдают хроническими заболеваниями и полностью утратили суть жизни.
После окончания ВУЗа, Zhanna жила за границей. Питалась соками, семенами и фруктами:
Ни к чему хорошему такая диета не привела:
Несколько месяцев назад на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. <...> Отправили ее домой лечиться. Но она опять сбежала. Когда я увидела ее на Пхукете, я пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении. Но она не успела, - рассказала знакомая девушки.
По словам друзей блогерши-веганки, она умерла от истощения в клинике в Малайзии.
Источник:
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К 30 зубов не осталось от слова совсем.
Как говорила моя бабушка:
С крахмала только воротнички стоят.
- Мда , хреново конечно ты выглядишь . Тебе лет то сколько ?
- Вообще то девушкам такие вопросы не задают .
- Ёп.тыть ! Так ты ещё и девушка !