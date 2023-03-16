Москвич распылил перцовый баллончик в вагоне метро и заработал уголовную статью

Сегодня утром в набитом вагоне метро 22-летний житель столицы умудрился для самозащиты использовать аэрозольный баллончик, о чём ещё долго будет жалеть.



Конфликт, как сообщили в полиции, произошёл из-за замечания 18-летнего парня — тот попросил не толкаться. Слово за слово и между парнями произошла потасовка, в ходе которой первый применил перцовый баллончик. Пассажиры, находившиеся в непосредственной близости от дерущихся, начали задыхаться. Дело едва не дошло до паники, но к счастью, станция находилась неподалёку и люди покинули салон, как только открылись двери.