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Москвич распылил перцовый баллончик в вагоне метро и заработал уголовную статью

Москвич распылил перцовый баллончик в вагоне метро и заработал уголовную статью

Автор:
16 марта 2023 12:58
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   видео   перцовый баллончик   полиция   потасовка   статья   
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Очередной гений продемонстрировал ещё один способ, как поднять с пола статью.

Сегодня утром в набитом вагоне метро 22-летний житель столицы умудрился для самозащиты использовать аэрозольный баллончик, о чём ещё долго будет жалеть.

Конфликт, как сообщили в полиции, произошёл из-за замечания 18-летнего парня — тот попросил не толкаться. Слово за слово и между парнями произошла потасовка, в ходе которой первый применил перцовый баллончик. Пассажиры, находившиеся в непосредственной близости от дерущихся, начали задыхаться. Дело едва не дошло до паники, но к счастью, станция находилась неподалёку и люди покинули салон, как только открылись двери.

О произошедшем немедленно сообщили машинисту и уже на следующей станции нарушителя задержали полицейские. Как сообщили в ведомстве, на уже хулигана завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы. Помещать в СИЗО его не стали, ограничившись подпиской о невыезде.

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Метки: Метро   Москва   видео   перцовый баллончик   полиция   потасовка   статья   
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14  комментариев
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13k
котегRUS 46 минут назад
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24k
Павел Плеханов 6 минут назад
"Попросил не толкаться"
В бытность студентом (80-е годы) сажусь в автобус возле Финляндского вокзала. Естественно, автобус битком и висит гроздь снаружи. Я рослый, молодой, сильный, просовываю руки в салон, берусь за поручни, и, вдавливая эту гроздь людей, сам захожу в салон и поднимаюсь на ступеньку. Двери за мной закрылись, автобус поехал. Возмущения не было, но вот просьбу впереди стоящего мужика я запомнил: "Молодой человек, выдохните, я на пол встану". Я, когда на ступеньку поднимался, поднял его с пола, он так и остался висеть :)
Ни о каких потасовках/баллончиках там и подумать никто не мог. Дышали по очереди. А один раз у кого-то выпал пропуск - до самой конечной (до Финбана) гадали, чей. Наклониться никак, присесть тоже. Подожмешь ноги - останешься висеть.
Ездили в давке - да. Но обижаться - нет. Все старались быть взаимно вежливыми.
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26k
Ozonx Ozonx 20 минут назад
Часть 2 - хулиганство совершенное группой лиц по предварительному сговору.
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3k
ProstoBoBka Полчаса назад
Двум дебилам стало тесно в вагоне... Поездили бы они в Московском метро 22 годика назад! На каширской утрамбовывали людей в вагон, чтобы залезть! У нынешних 18 идиотов истерика бы была от этого, нежные тряпки...!
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2k
Oskarin Полчаса назад
весна пришла....
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3k
kleyman 39 минут назад
Мы, Москвичи, вообще люди непредсказуемые.
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443
Вася Васильев 40 минут назад
семь лет это нормально, семь лет это справедливо.
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10k
Игорь 43 минуты назад
тупой дрищ
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34
анатоль Игорь Полчаса назад
а что было делать? дать себя побить?
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964
Mrak OBOY 53 минуты назад
кулаки стали бесполезной приблудой, теперь в моде баллоны, ножи и травматы...
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413
ruslan d Mrak OBOY 36 минут назад
Господин Кольт всех уровнял еще давно
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34
анатоль Mrak OBOY Полчаса назад
думаю должен отвечать тот, против кого оборонялись. Иначе получится лайфхак для бандитов - если у человека нет навыков обороны с помощью кулаков, то он не брызнуть из баллончика, не стрельнуть из травмата не сможет в метро, так как не имеет права....то есть в метро теперь можно хулиганить, не опасаясь ответа
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