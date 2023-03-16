Москвич распылил перцовый баллончик в вагоне метро и заработал уголовную статью

Очередной гений продемонстрировал ещё один способ, как поднять с пола статью.
Сегодня утром в набитом вагоне метро 22-летний житель столицы умудрился для самозащиты использовать аэрозольный баллончик, о чём ещё долго будет жалеть.
Конфликт, как сообщили в полиции, произошёл из-за замечания 18-летнего парня — тот попросил не толкаться. Слово за слово и между парнями произошла потасовка, в ходе которой первый применил перцовый баллончик. Пассажиры, находившиеся в непосредственной близости от дерущихся, начали задыхаться. Дело едва не дошло до паники, но к счастью, станция находилась неподалёку и люди покинули салон, как только открылись двери.
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О произошедшем немедленно сообщили машинисту и уже на следующей станции нарушителя задержали полицейские. Как сообщили в ведомстве, на уже хулигана завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы. Помещать в СИЗО его не стали, ограничившись подпиской о невыезде.
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В бытность студентом (80-е годы) сажусь в автобус возле Финляндского вокзала. Естественно, автобус битком и висит гроздь снаружи. Я рослый, молодой, сильный, просовываю руки в салон, берусь за поручни, и, вдавливая эту гроздь людей, сам захожу в салон и поднимаюсь на ступеньку. Двери за мной закрылись, автобус поехал. Возмущения не было, но вот просьбу впереди стоящего мужика я запомнил: "Молодой человек, выдохните, я на пол встану". Я, когда на ступеньку поднимался, поднял его с пола, он так и остался висеть :)
Ни о каких потасовках/баллончиках там и подумать никто не мог. Дышали по очереди. А один раз у кого-то выпал пропуск - до самой конечной (до Финбана) гадали, чей. Наклониться никак, присесть тоже. Подожмешь ноги - останешься висеть.
Ездили в давке - да. Но обижаться - нет. Все старались быть взаимно вежливыми.