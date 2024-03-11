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Японец, который стал собакой, теперь проходит курсы дрессировки и готовится к соревнованиям среди псов

Японец, который стал собакой, теперь проходит курсы дрессировки и готовится к соревнованиям среди псов

Автор:
11 марта 2024 10:08
Сообщество : Животные
Метки: Toco   Видео   животные   забавно   люди   собака   странный   
1309
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Японец под ником Toco долго мечтал узнать - каково это, жить как домашняя собака? Его странная мечта недавно сбылась. Для этого он заказал костюм колли в натуральную величину, и теперь снимает видео в образе своего "альтер-эго".

На видео показана его попытка пройти часть трассы в костюме стоимостью 15 000 долларов. Однако, по мнению кинологов, мужчине нужно улучшить навыки, прежде чем он сможет соревноваться на Вестминстерской выставке собак. На видео Токо не справляется с прыжком и приземляется на перекладину. По словам эксперта, это привело бы к немедленной дисквалификации на турнире.

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Метки: Toco   Видео   животные   забавно   люди   собака   странный   
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19  комментариев
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3k
Константин 54 минуты назад
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976
Андрей Граф 9 минут назад
усыпите его
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5k
Kozlodoev 11 минут назад
Хорошо быть кисею, хорошо собакою
Где хочу- пописяю, где хочу- покакаю.
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3k
Rom 11 минут назад
В психушку, вроде как, надо б. Но если не агрессивный....
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2k
Демьян 16 минут назад
Ссылка youtu.be
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35
ya da 16 минут назад
@банутым нет покоя!
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1k
Connor_John Полчаса назад
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4k
poбт 37 минут назад
а первая вязка у него когда?
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6k
sumrаknn Час назад
Ссылка youtu.be
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Александр Ломовицкий Час назад
лечить его не пробовали .
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