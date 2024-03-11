Японец, который стал собакой, теперь проходит курсы дрессировки и готовится к соревнованиям среди псов

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Японец под ником Toco долго мечтал узнать - каково это, жить как домашняя собака? Его странная мечта недавно сбылась. Для этого он заказал костюм колли в натуральную величину, и теперь снимает видео в образе своего "альтер-эго".
На видео показана его попытка пройти часть трассы в костюме стоимостью 15 000 долларов. Однако, по мнению кинологов, мужчине нужно улучшить навыки, прежде чем он сможет соревноваться на Вестминстерской выставке собак. На видео Токо не справляется с прыжком и приземляется на перекладину. По словам эксперта, это привело бы к немедленной дисквалификации на турнире.
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