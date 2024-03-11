Японец, который стал собакой, теперь проходит курсы дрессировки и готовится к соревнованиям среди псов

На видео показана его попытка пройти часть трассы в костюме стоимостью 15 000 долларов. Однако, по мнению кинологов, мужчине нужно улучшить навыки, прежде чем он сможет соревноваться на Вестминстерской выставке собак. На видео Токо не справляется с прыжком и приземляется на перекладину. По словам эксперта, это привело бы к немедленной дисквалификации на турнире.