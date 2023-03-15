Столичную блогершу развели на 40 тысяч за одну поездку в такси

Девушка поверила таксисту с бейджиком "Аэрофлота" и согласилась на трансфер из Шереметьево во Внуково. Она думала, что это будет обычная поездка, а в результате пришлось отдать кругленькую сумму.
Алина Матвейчук собралась лететь в Сочи, но опоздала на самолёт. Девушка, конечно, расстроилась, но желание увидеть солнечный город было таким сильным, что она купила еще один билет, правда с вылетом из другого аэропорта. Как рассказывает Алина, в тот момент к ней подошёл галантный мужчина с бейджиком "Аэрофлота" и предложил отвезти барышню из Шереметьево во Внуково. Она согласилась на этот трансфер-комплимент, однако потом что-то пошло не так.
В конце пути водитель запросил за поездку 40 тысяч рублей и заблокировал двери. Пасажирка перевела искомую сумму и теперь рыдает.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Т.к. деньги были переведены добровольно, в полиции сомневаются, что смогут чем-то помочь обманутой блогерше. Еще никогда 55 км пути не стоили так дорого! Хотя пользователи соцсетей иронизируют, что для Матвейчук это тот самый шанс почувствовать себя миллионершей, не считающей денег. И почему она не рада?
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А ничего, что человека незаконно лишили свободы заблокирован двери в машине и угрожали. Зто даже не рэкет, а грабёж или разбой, в зависимости от того что у таксиста в руках было
бу-го-га )))
думаю для такого блогера нормальный ценник должен был быть 50к руб.
0) Просто можете послать куда подальше. Если там не согласны:
1) Задержать вас могут максимум до прибытия полиции
2) Полиция всё оформит и вас отпустит
3) На вас (если захотят) подадут в суд
4) Суд будет выяснять - довели ли до вас прейскурант. То есть:
4.1) Он должен быть у перевозчика. А не просто у него сегодня настроение плохое, вот и везет за х10 цены.
4.2) Его должны до вас довести. Это или оферта (опубликовано в СМИ), или бумага в салоне, или, например, лет 20 назад пьяным такси вызывали из баров - там на визитке было напечатано "9000р\час".
5) Если п.4 нет, то, наверное, посчитают по нормативам, как эконом-комфорт Яндекса.