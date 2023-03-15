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Столичную блогершу развели на 40 тысяч за одну поездку в такси

Столичную блогершу развели на 40 тысяч за одну поездку в такси

Автор:
15 марта 2023 09:01
Сообщество : Таксисты
Метки: Матвейчук   аэропорт   аэрофлот   видео   развод   такси   
2329
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Девушка поверила таксисту с бейджиком "Аэрофлота" и согласилась на трансфер из Шереметьево во Внуково. Она думала, что это будет обычная поездка, а в результате пришлось отдать кругленькую сумму.

Алина Матвейчук собралась лететь в Сочи, но опоздала на самолёт. Девушка, конечно, расстроилась, но желание увидеть солнечный город было таким сильным, что она купила еще один билет, правда с вылетом из другого аэропорта. Как рассказывает Алина, в тот момент к ней подошёл галантный мужчина с бейджиком "Аэрофлота" и предложил отвезти барышню из Шереметьево во Внуково. Она согласилась на этот трансфер-комплимент, однако потом что-то пошло не так.


В конце пути водитель запросил за поездку 40 тысяч рублей и заблокировал двери. Пасажирка перевела искомую сумму и теперь рыдает.


Т.к. деньги были переведены добровольно, в полиции сомневаются, что смогут чем-то помочь обманутой блогерше. Еще никогда 55 км пути не стоили так дорого! Хотя пользователи соцсетей иронизируют, что для Матвейчук это тот самый шанс почувствовать себя миллионершей, не считающей денег. И почему она не рада?

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Метки: Матвейчук   аэропорт   аэрофлот   видео   развод   такси   
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16  комментариев
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1k
neskaju20 2 часа назад
Да просто пиарится на хайпе. Старо как мир.
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4k
Вячеслав Минуту назад
Ничего, насосёт своим тупым ртом, не помрёт с голоду. На крайняк идиоты из её аудитории ей помогут
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32k
Олег 3 минуты назад
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1k
Куртуазный Маньерист 24 минуты назад
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848
kolobok263 Полчаса назад
тупая курица
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44k
Цыц тут у меня 50 минут назад
А что с е.б.а.л.о.м?
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20k
Davy Jones 55 минут назад
Так как деньги были переведены добровольно полиция дрочит.
А ничего, что человека незаконно лишили свободы заблокирован двери в машине и угрожали. Зто даже не рэкет, а грабёж или разбой, в зависимости от того что у таксиста в руках было
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8k
KarabasBarabas 55 минут назад
Бедняжка. Мало того, что страшная, так еще и тупая как пробка.
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74
twincam 56 минут назад
до сих пор есть лохи в аэропортах, которые ездят на частниках )))))))))))
бу-го-га )))
думаю для такого блогера нормальный ценник должен был быть 50к руб.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
22k
14k
FatZilla 2 часа назад
Блоггерша, которая может себе позволить отдыхать в Сочи и которая купила ДВА билет на самолёт уж точно от 40 тысяч не обеднеет.
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52k
dima423 2 часа назад
Ну сказал 40 тысяч... в ответ получил - пошел накуй, не получишь ни копейки, и вызов ментов. В чем проблема то...или он ей угрожал физически и отобрал деньги? тогда это уже грабеж, серьезная уголовка
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