Столичную блогершу развели на 40 тысяч за одну поездку в такси

Алина Матвейчук собралась лететь в Сочи, но опоздала на самолёт. Девушка, конечно, расстроилась, но желание увидеть солнечный город было таким сильным, что она купила еще один билет, правда с вылетом из другого аэропорта. Как рассказывает Алина, в тот момент к ней подошёл галантный мужчина с бейджиком "Аэрофлота" и предложил отвезти барышню из Шереметьево во Внуково. Она согласилась на этот трансфер-комплимент, однако потом что-то пошло не так.

В конце пути водитель запросил за поездку 40 тысяч рублей и заблокировал двери. Пасажирка перевела искомую сумму и теперь рыдает.