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Ни на что не отвлекайтесь, когда снимаете деньги с банкомата

Ни на что не отвлекайтесь, когда снимаете деньги с банкомата

Автор:
19 декабря 2022 11:13
Метки: банкомат   видео   кража   люди   мошенничество   развод   
2275
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1
Старый как мир трюк мошенников, на который до сих пор попадаются люди. Предупреждён — значит вооружён.
К снимающему деньги с банкомата человеку подходит злоумышленник и сообщает, что у него из кармана выпали деньги. Дальше в дело вступает его сообщник.

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Метки: банкомат   видео   кража   люди   мошенничество   развод   
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2  комментария
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90k
parallax Час назад
Напрасные потуги, автор. Лох не мамонт.
Уж сколько предупреждений касательно цыган, гадалок, напёрсточников... было в прессе, на ТВ, в сети и просто в среде коллег и знакомых. Но лохи всё равно попадаются в эти ловушки.
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3k
Александр 12 минут назад
А что он сделал? Карту вытащил?
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Dobriy drug

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