Ни на что не отвлекайтесь, когда снимаете деньги с банкомата

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Старый как мир трюк мошенников, на который до сих пор попадаются люди. Предупреждён — значит вооружён.
К снимающему деньги с банкомата человеку подходит злоумышленник и сообщает, что у него из кармана выпали деньги. Дальше в дело вступает его сообщник.
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Уж сколько предупреждений касательно цыган, гадалок, напёрсточников... было в прессе, на ТВ, в сети и просто в среде коллег и знакомых. Но лохи всё равно попадаются в эти ловушки.