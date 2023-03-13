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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 237 постов • 21 подписчик подписаться
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В Златоусте в одном из цехов метзавода прогремел взрыв

В Златоусте в одном из цехов метзавода прогремел взрыв

Автор:
13 марта 2023 15:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Челябинская область   взрыв   видео   златоуст   металлургический завод   печь   шихта   
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Суровые металлурги из Челябинской области даже ухом не повели. Обычный рабочий процесс.

На металлургическом заводе в городе Златоуст Челябинской области при загрузке шихты в печь прогремел мощный взрыв. На предприятии сообщили, что ничего экстраординарного не произошло — обычный хлопок. Коротко и ясно.


Шихта на улице лежала, снег, лёд попал. Хлопок

Известно, что шихта cоcтояла из мeталличecких тpуб, лежавших на улице под снегом. Взрыв прогремел во вpeмя плавлeния пepвой паpтии металла. К счастью, жертв и пострадавших в результате "хлопка" не обнаружено. В региональное МЧС руководство предприятия не обращалось, про взрыв спасатели ничего не знают. Впервые услышали от журналистов. Бывает.

Источник:

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Метки: Челябинская область   взрыв   видео   златоуст   металлургический завод   печь   шихта   
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9  комментариев
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11k
kaboza Час назад
Ссылка youtu.be
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35k
Опаньки 8 минут назад
наконец-то нормальный оператор

1) включил видео до инцидента (ванга)
2) не перестал снимать, когда бумкнуло (стальные яйца (видимо сталь - та что плавят)

для полного счастья не хватает ... Ну если только проезжающего там обочечника ...
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18k
Александр 15 минут назад
Думаю такое не первый раз, надеюсь хоть в этот раз интернет не взорвётся.
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24k
Влад 55 минут назад
Красиво.
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1k
Шершень Час назад
И съемка велась случайно, да мы все так на работе делаем! Бухгалтер калькулятор и папку на мобилу снимает, а сантехник трубу и ключи. (сарказм)
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24k
Павел Плеханов Час назад
Именно хлопок, а не взрыв. Лед и снег, попавший в расплав, мгновенно испаряется и делает "хлоп" или "бульк". Оборудование не пострадало, люди тоже. Разлива расплава не произошло. А огонь и эффектный фейерверк - так это действительно некритично.
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