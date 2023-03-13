Суровые металлурги из Челябинской области даже ухом не повели. Обычный рабочий процесс.
На металлургическом заводе в городе Златоуст Челябинской области при загрузке шихты в печь прогремел мощный взрыв. На предприятии сообщили, что ничего экстраординарного не произошло — обычный хлопок. Коротко и ясно.
Шихта на улице лежала, снег, лёд попал. Хлопок
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Известно, что шихта cоcтояла из мeталличecких тpуб, лежавших на улице под снегом. Взрыв прогремел во вpeмя плавлeния пepвой паpтии металла. К счастью, жертв и пострадавших в результате "хлопка" не обнаружено. В региональное МЧС руководство предприятия не обращалось, про взрыв спасатели ничего не знают. Впервые услышали от журналистов. Бывает.
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1) включил видео до инцидента (ванга)
2) не перестал снимать, когда бумкнуло (стальные яйца (видимо сталь - та что плавят)
для полного счастья не хватает ... Ну если только проезжающего там обочечника ...
Понапридумывали видеодопуски, переключения под видео, правила пользования видеорегистраторами, контрольные просмотры снятых видео проверяющими, лишения премии по итогам...
А звенящий звук - это трубы разлетелись. Написано, что грузили металлолом из труб.
Чаще всего возле печей просто нет стекла и нечему разбиваться.