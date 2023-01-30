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Друзья зовут: неожиданное послание на снегу

Друзья зовут: неожиданное послание на снегу

Автор:
30 января 2023 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   надпись   снег   
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Мужчина выглянул в окно и заметил подростков, пробравшихся на детскую площадку. Автор видео решил проследить за действиями молодых людей.

Отличная командная работа

В голосе комментатора чувствуется зависть. Самого жена, наверно, не пускает.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   надпись   снег   
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1  комментарий
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Димка Смола/67 43 минуты назад
Буква "З"-Зависть ))))
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