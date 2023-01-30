Друзья зовут: неожиданное послание на снегу

347
1
1
Мужчина выглянул в окно и заметил подростков, пробравшихся на детскую площадку. Автор видео решил проследить за действиями молодых людей.
Отличная командная работа
В голосе комментатора чувствуется зависть. Самого жена, наверно, не пускает.
Источник:
Ссылки по теме:
- Миссия невыполнима: попытка спрятать запрещёнку до возвращения мамы
- Школьники радуются первому снегу
- Инспектор по безопасности детских игровых площадок в США
- Мальчик решил попробовать рогоз на вкус
- Яблочко от яблони: неожиданный поворот после спасения ребенка
Новости партнёров
реклама