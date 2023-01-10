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Подрастающий артист поёт за рулём

Подрастающий артист поёт за рулём

Автор:
10 января 2023 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   мальчик   песня   
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За рулём многие из нас любят подпевать любимым исполнителям. Женщина застала своего юного родственника за очень чувственным исполнением песни.
Очень артистично. Всю душу вложил!

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Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   мальчик   песня   
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2  комментария
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Walther Полчаса назад
Е*ашь гармонь!!! Рви душу!!! Ричард Гир в финале "Красотки" и Селин Дион в "Титанике" нервно покуривают в сторонке!
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skazz 18 минут назад
Красавчик! При желании далеко пойдет)))
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Krasava

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