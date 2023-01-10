Подрастающий артист поёт за рулём

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За рулём многие из нас любят подпевать любимым исполнителям. Женщина застала своего юного родственника за очень чувственным исполнением песни.
Очень артистично. Всю душу вложил!
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