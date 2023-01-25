Кремень: мальчик пытается не поддаваться на провокации маленькой задиры

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Терпеливый мальчик старается не реагировать на очень приставучий внешний раздражитель во время просмотра мультика. Выдержке героя ролика можно только позавидовать.
Такой маленький, а уже почти познал дзен.
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А Мальчику нравится Мультик.
когда ты устал после работы, а она хочет секса (с)
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей.
Нужно читать полностью)