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Кремень: мальчик пытается не поддаваться на провокации маленькой задиры

Кремень: мальчик пытается не поддаваться на провокации маленькой задиры

Автор:
25 января 2023 12:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   девочка   дети   мальчик   
487
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Терпеливый мальчик старается не реагировать на очень приставучий внешний раздражитель во время просмотра мультика. Выдержке героя ролика можно только позавидовать.
Такой маленький, а уже почти познал дзен.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   девочка   дети   мальчик   
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9  комментариев
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1k
Alex Полчаса назад
У баб это походу на генетическом уровне
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176
Jangalop 7 минут назад
Девочке нравится Мальчик.
А Мальчику нравится Мультик.
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33k
russger 10 минут назад
Не про детей будет сказанно:

когда ты устал после работы, а она хочет секса (с)
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94k
parallax 17 минут назад
Пацан с железными нервами. ))
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18k
сеньор Леонсио 20 минут назад
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25k
Serg2001 Полчаса назад
Классика. "Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей..." А.С. Пушкин
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7k
Copycat Полчаса назад
просто понравился он ей вот и все) знаки внимания выказывает
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8k
Tamdima 52 минуты назад
Я думал, он ей с локтя в табло зарядит!
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Alex Chebrikov

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