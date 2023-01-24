Пассажир лифта получил ушибы из-за своей невнимательности

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Камера наблюдения в лифте запечатлела курьезный инцидент. Мужчина не заметил, что шнур находившегося в кабине пылесоса не убран и нажал кнопку нужного этажа. Непродолжительный полёт невнимательного пассажира попал на видео.
Какой, однако, качественный шнур!
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