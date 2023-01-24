Пассажир лифта получил ушибы из-за своей невнимательности

FISHKINET
Отечественное фильмозамещение: что новенького? Отечественное фильмозамещение: что новенького? Коллекция автоприколов в картинках Коллекция автоприколов в картинках 17 неприятных бонусов, которые прилагались к съёмному жилью 17 неприятных бонусов, которые прилагались к съёмному жилью Архитектор ошибается редко, но метко Архитектор ошибается редко, но метко Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января 20 диких и мерзких, но безумно интересных фактов о человеческом теле 20 диких и мерзких, но безумно интересных фактов о человеческом теле Пьяная посетительница зоопарка в Уссурийске влезла в вольер со львом. Он сделал "кусь" Пьяная посетительница зоопарка в Уссурийске влезла в вольер со... В Краснодарском крае учитель выпорол двух учеников перед классом В Краснодарском крае учитель выпорол двух учеников перед классом 30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку 30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать? Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать? В Дагестане позитивный аниматор-медведь станцевал лезгинку В Дагестане позитивный аниматор-медведь станцевал лезгинку 30 замечательных торговых автоматов, которые должны быть везде 30 замечательных торговых автоматов, которые должны быть везде 10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5» 10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5» 25 талантливых и красивых архитектурных сооружений, часть 2-я 25 талантливых и красивых архитектурных сооружений, часть 2-я Работник поезда заметил енота, который примёрз к рельсу причинным местом Работник поезда заметил енота, который примёрз к рельсу причинным... «Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за выпоровшего школьников педагога «Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за... Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки
Главная > Видео
Пассажир лифта получил ушибы из-за своей невнимательности

Пассажир лифта получил ушибы из-за своей невнимательности

Автор:
24 января 2023 13:45
Метки: Прикол   Юмор   видео   инцидент   лифт   пассажир   пылесос   
1661
1
1
Камера наблюдения в лифте запечатлела курьезный инцидент. Мужчина не заметил, что шнур находившегося в кабине пылесоса не убран и нажал кнопку нужного этажа. Непродолжительный полёт невнимательного пассажира попал на видео.
Какой, однако, качественный шнур!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Прикол   Юмор   видео   инцидент   лифт   пассажир   пылесос   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
440
Knives22 Час назад
раньше на метле летали теперь на пылесосе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
159
Николай Пауков 10 минут назад
Из-за своей тормознутости он ушибы получил. А вот провод и правда хорош)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис Ануфриев 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Димыч 19 минут назад
Если это - Кёрхер, то конечно - шнур качественный.))) Внимательнее надо быть, когда в лифт заходишь с техникой, каблом каким-нибудь. Или классика - собака на поводке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Владимир 19 минут назад
ничоси
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor Полчаса назад
Показалось.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
560
Жопа Полчаса назад
События закрутились быстро! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей 41 минуту назад
В другом ответвлении этой истории, где провод обмотался вокруг шеи, пацанчика уже бы опускали в яму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SHAGREEN 42 минуты назад
Интеллект ниже, чем у пылесоса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Juri 45 минут назад
Супер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Евгений 51 минуту назад
Крепкий провод и закреплён хорошо. Сразу видно качественную вещь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
samoilenko-yura123 52 минуты назад
может это поддатая уборщица?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

711142



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 января
Мужчина нашел в «заброшке» старинный сундук со старинными вещами
Мужчина нашел в «заброшке» старинный сундук со старинными вещами
Набирающие популярность
Сегодня 160 лет с начала польского восстания 1863-1864 годов
Сегодня 160 лет с начала польского восстания 1863-1864 годов
Британцы превратили электрический Ford Mustang катафалк и лимузин
Британцы превратили электрический Ford Mustang катафалк и лимузин
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#аварии#интересное#авто аварии#подборка#авария дня#СССР#Спорт
#Юмор#в мире#факты#автомобили#забавно#автомир#Приколы#удивительно#Фотографии#природа
#интересно#люди#история#дтп#позитив#картинки#улыбнуло#кино#познавательно#Россия
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Мужчина забыл подключить наушники и развеселил пассажиров Мужчина забыл подключить наушники и развеселил пассажиров Забавная схватка кота с пылесосом Забавная схватка кота с пылесосом Встреча с финальным боссом на уровне Встреча с финальным боссом на уровне Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс Любопытная кошка пожалела, что подошла к пылесосу Любопытная кошка пожалела, что подошла к пылесосу

На что жалуетесь?

Вернуться