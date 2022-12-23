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Яблочко от яблони: неожиданный поворот после спасения ребенка

Яблочко от яблони: неожиданный поворот после спасения ребенка

Автор:
23 декабря 2022 13:43
Метки: Прикол   Юмор   бассейн   видео   дети   повезло   спасение   
248
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Камера наблюдения, установленная у бассейна, запечатлела любопытного маленького ребёнка, прыгнувшего в воду. Находившиеся неподалеку взрослые тут же бросились спасать кроху. Один из них так торопился, что ему самому чуть не потребовалась помощь.
Хорошо, что всё закончилось благополучно. Однако бассейн стоит всё-таки оградить.

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Метки: Прикол   Юмор   бассейн   видео   дети   повезло   спасение   
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GoInDown 46 минут назад
Вопрос открыт, что делать с бассейном?
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