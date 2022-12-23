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«Ты чего такой грустный?»: парень слегка обалдел от такого «подарка» на день рождения

«Ты чего такой грустный?»: парень слегка обалдел от такого «подарка» на день рождения

Автор:
23 декабря 2022 17:14
Сообщество : Юмор
Метки: Концерт   Телефон   айфон   день рождения   плейстейшн   подарок   праздник   презент   шансон   
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Праздник пошёл не по плану - вместо нового айфона, получил концерт шансона.

У паренька первый юбилей - 10 лет. В честь такого события, организовали праздник, собрали гостей и объявили, что сейчас юбиляр получит свой подарок. Пока он мечтал о телефоне или игровой приставке, появился «презент»… и задал главный вопрос: что с лицом? Чего такой грустный?

Немного не того ожидал юбеляр. Так что подарок не оценил.

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Метки: Концерт   Телефон   айфон   день рождения   плейстейшн   подарок   праздник   презент   шансон   
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36  комментариев
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2k
vn 2 часа назад
Лютый п-ц конечно
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1k
Алексей 7 секунд назад
Точно день рождения парня, а не его бати?
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1k
Mazter Минуту назад
Как можно такую лажу выдавать за услугу. Т.е. он же даже петь не умеет, а получается, что работает иди подрабатывает.
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4k
Peter Griffin Минуту назад
ЮбИляр.Хлеб "Corhno" съел)).
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1k
Kolebator 4 минуты назад
предки сделали подарок себе на свой вкус типа это тебе сынок
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
хохма хохмой а может в итоге парню колоночку подарили ? не ?
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188
Хухрмухр 14 минут назад
Ребенок может стать преступником не из за шансона,а из за долбанутых родителей..
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188
Хухрмухр 16 минут назад
Как бы до родителей донести,что они тупорылые?Посмотрите на лица родителей,и гостей.Это пи-ц.
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51k
dima423 16 минут назад
Стриптизерш не хватает чето)
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10k
wilddewill 17 минут назад
Вот поэтому мы всегда спрашиваем детей, что они хотят. Я вот Арию люблю, но младший, Кипелова в качестве подарка точно бы не оченил. А вот какие то хаги ваги плюшевые, на днюху на прошлой неделе, за 3 рубля ведро, счастлив был до безобразия)))
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14k
Кот Скрипалей 19 минут назад
Ну не знаю, мне на 10 лет коньки подарили (фигурные), а я хотел хоккейные. Один раз померил и больше не притрагивался, продали соседкам с этажа. Коньки уже потом, в другом веке, сам себе покупал, но это совсем другая история.
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463
mishka79 20 минут назад
Жуть какая
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35k
Kladbische 21 минуту назад
Паренёк после такого подарка, должен был взять слово, встать, налить стакан, выпить залпом и со словами гуляй братва, упасть мордой в салат!
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329
Igor Grishaev 21 минуту назад
Накопили бы денег,подарили бы песню бухого обдолбанного Лепса. Парень бы оценил.
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10k
Сергей 22 минуты назад
О!!! Праздник в "колхозе".
Ничуть не хочу обидеть жителей сёл, я про то что в душЕ.
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Я бы, после такого подарка, ушёл из дома, насовсем.
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1k
master_luga Полчаса назад
Паренька жалко ...подарки не выбирают...
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77
Йож ДонеццкиЙ Полчаса назад
Праздник пошёл не по плану - вместо нового айфона, получил концерт шансона.
Мне не нужен ваш Шансон, подарите мне Айфон.
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7k
Роман Полчаса назад
Во соседи там прифигели ... или это дом.
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14k
Типа граф Полчаса назад
Молодцы родители , сделали себе подарок !
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−3
Alek Полчаса назад
АУЕть можно от такого подарка! Там только за прослушку консоль положена))
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