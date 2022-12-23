«Ты чего такой грустный?»: парень слегка обалдел от такого «подарка» на день рождения

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Праздник пошёл не по плану - вместо нового айфона, получил концерт шансона.
У паренька первый юбилей - 10 лет. В честь такого события, организовали праздник, собрали гостей и объявили, что сейчас юбиляр получит свой подарок. Пока он мечтал о телефоне или игровой приставке, появился «презент»… и задал главный вопрос:
что с лицом? Чего такой грустный?
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Немного не того ожидал юбеляр. Так что подарок не оценил.
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Ничуть не хочу обидеть жителей сёл, я про то что в душЕ.
Мне не нужен ваш Шансон, подарите мне Айфон.