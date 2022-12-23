«Ты чего такой грустный?»: парень слегка обалдел от такого «подарка» на день рождения

У паренька первый юбилей - 10 лет. В честь такого события, организовали праздник, собрали гостей и объявили, что сейчас юбиляр получит свой подарок. Пока он мечтал о телефоне или игровой приставке, появился «презент»… и задал главный вопрос: что с лицом? Чего такой грустный?