Конфетная пушка довела детей до слёз

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На детском празднике в США один из родителей выстрелил в небо конфетами. Однако радость присутствующих на мероприятии людей продлилась недолго. Вскоре после выстрела она сменилась детскими криками и плачем.
Надо же было до такого додуматься...
Источник:
АНТИФИШКИ
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