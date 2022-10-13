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Конфетная пушка довела детей до слёз

Конфетная пушка довела детей до слёз

Автор:
13 октября 2022 10:17
Метки: видео   дети   конфетная пушка   конфеты   праздник   пушка   
1100
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На детском празднике в США один из родителей выстрелил в небо конфетами. Однако радость присутствующих на мероприятии людей продлилась недолго. Вскоре после выстрела она сменилась детскими криками и плачем.
Надо же было до такого додуматься...

Источник:

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Метки: видео   дети   конфетная пушка   конфеты   праздник   пушка   
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14  комментариев
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1k
b1r1da Час назад
Какие они нежные, конфеткой по головке попало и сразу рыдать.
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2k
5010_BIRD 11 минут назад
Прямо почитал его голосом: "Однако радость присутствующих на мероприятии людей продлилась недолго. "
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1k
Duke_kir 18 минут назад
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7k
au3 Полчаса назад
Может и способ отвадить от конфет ...
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22k
Serg2001 49 минут назад
Я так понимаю, что после обычной игры в снежки там вообще будут массовые обращения в суд и травматологию... Инкубаторские они какие то... )
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17k
Топпер Харли 53 минуты назад
кучно пошли
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
46k
Прораб Час назад
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−87
пысы Час назад
они теперь всю жизнь будут ненавидеть сладкое, оно может и к лучшему
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