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В Бразилии школьный автобус столкнулся с поездом

В Бразилии школьный автобус столкнулся с поездом

Автор:
11 марта 2023 13:17
Сообщество : Аварии
Метки: Бразилия   авария   видео   поезд   халатность   школьный автобус   
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Водитель автобуса сбежал с места ДТП, опасаясь расправы.

Трагический инцидент произошёл в муниципалитете Жандая-ду-Сул, расположенном в штате Парана на юге Бразилии. Водитель школьного автобуса попытался перескочить перед грузовым поездом, но не успел. В результате столкновения погибли две школьницы, ещё шесть учеников получили тяжелейшие травмы и были эвакуированы в больницу вертолётом.

Всего в автобусе находилось 25 учеников и трое преподавателей. Сообщается, что после аварии водитель помогал пострадавшим, а когда на месте ДТП начали собираться люди, сбежал, опасаясь расправы. Сейчас он находится в полиции. Шофёр утверждает, что не видел и не слышал приближения поезда. Но верится в это с трудом. Тем более, что машинист заявил в полиции, что подавал сигнал и пытался остановить состав.

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Метки: Бразилия   авария   видео   поезд   халатность   школьный автобус   
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6  комментариев
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58k
Опиум для народа 55 минут назад
Отдать п"дараса родителям чтобы те его на рельсы положили.
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24
анатоль Опиум для народа 24 минуты назад
заодно и власти на рельсы - ни семафора, ни шлагбаума... ведь нужна хоть какая-то "защита от дурака"
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310
Александр Поляков Полчаса назад
ставлю на чёрное
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24
анатоль Полчаса назад
ведь жертв могло бы быть больше....
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24
анатоль Полчаса назад
Водитель автобуса сбежал с места ДТП, опасаясь расправы.
============
она всё равно будет
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715
Николай 42 минуты назад
Йоп твою мать. Охренеть. Обезьянасыносла...
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