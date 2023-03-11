В Бразилии школьный автобус столкнулся с поездом

Водитель автобуса сбежал с места ДТП, опасаясь расправы.
Трагический инцидент произошёл в муниципалитете Жандая-ду-Сул, расположенном в штате Парана на юге Бразилии. Водитель школьного автобуса попытался перескочить перед грузовым поездом, но не успел. В результате столкновения погибли две школьницы, ещё шесть учеников получили тяжелейшие травмы и были эвакуированы в больницу вертолётом.
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Всего в автобусе находилось 25 учеников и трое преподавателей. Сообщается, что после аварии водитель помогал пострадавшим, а когда на месте ДТП начали собираться люди, сбежал, опасаясь расправы. Сейчас он находится в полиции. Шофёр утверждает, что не видел и не слышал приближения поезда. Но верится в это с трудом. Тем более, что машинист заявил в полиции, что подавал сигнал и пытался остановить состав.
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она всё равно будет