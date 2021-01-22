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Меткий хулиган спровоцировал аварию

Меткий хулиган спровоцировал аварию (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 13:07
Метки: видео   мяч   неожиданно   удар   
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Небрежно пнувший мячик подросток спровоцировал аварию. Мяч попал точно под колёса проезжавшего мимо скутера и привел к падению транспортного средства.

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Метки: видео   мяч   неожиданно   удар   
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Латинская Америка? Я так понимаю, что на следующем видео мы увидим как футболёра заживо разбирают по суставам...
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4k
Странник Час назад
На самом интересном метесте остановились.
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31k
Лесли 🥰 Час назад
Небрежно пнувший мячик... он его специально пнул! Дебил малолетний
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