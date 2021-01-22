Меткий хулиган спровоцировал аварию

Небрежно пнувший мячик подросток спровоцировал аварию. Мяч попал точно под колёса проезжавшего мимо скутера и привел к падению транспортного средства.
Хочется верить, что управлявший скутером парень отделался ушибами и наказал юного хулигана.
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Метки: видео мяч неожиданно удар
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