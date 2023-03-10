Киллер на машине хладнокровно расстрелял мужчину

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В Бразилии киллер на машине остановился неподалеку от жертвы и расстрелял её из автомата.
Момент расправы запечатлела камера уличного видеонаблюдения.
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Привет ЕБН и ГМС
(говорящая прям аббревиатурка получается)
У перил набережной стоит милицейский (тогда ещё) сержант, покуривает. А на краешке презжей части лежит детина в адидасе с аккуратной дырочкой во лбу, даже простынкой не накрытый.
А народ мимо идёт, даже не особо протормаживает. Лихие времена...