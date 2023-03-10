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Киллер на машине хладнокровно расстрелял мужчину

Киллер на машине хладнокровно расстрелял мужчину

Автор:
10 марта 2023 13:20
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   в мире   видео   киллер   криминал   нападение   
575
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В Бразилии киллер на машине остановился неподалеку от жертвы и расстрелял её из автомата.

Момент расправы запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

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Метки: Бразилия   в мире   видео   киллер   криминал   нападение   
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8  комментариев
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28k
Ego sum qui sum 58 минут назад
слово "хладнокровно "...а какие еще варианты? со слезами на глазах?
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2k
Oskarin 6 минут назад
Бразиу...мать ее...
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327
Странник 15 минут назад
автор на что ты еще ты готов ради лайка? ....хладнокровно расстрелял.... . Автор видно дешевка по жизни.
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9k
Бритва 46 минут назад
очень развлекательный пост
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89k
Херанука Паибалу 57 минут назад
Прямо как у нас, в 90-е.....
Привет ЕБН и ГМС
(говорящая прям аббревиатурка получается)
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