Впечатляющая очередь на остановку

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Ничего необычного, просто очередь на остановку наземного общественного транспорта в Мурино. На опубликованных одним из местных жителей кадрах видно, что она достигает нескольких десятков метров.
Ночной кошмар многих людей, пользующихся общественным транспортом.
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