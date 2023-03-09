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Впечатляющая очередь на остановку

Впечатляющая очередь на остановку

Автор:
09 марта 2023 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Ленинградская область   Мурино   Россия   видео   люди   остановка   очередь   
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Ничего необычного, просто очередь на остановку наземного общественного транспорта в Мурино. На опубликованных одним из местных жителей кадрах видно, что она достигает нескольких десятков метров.

Ночной кошмар многих людей, пользующихся общественным транспортом.

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Метки: Ленинградская область   Мурино   Россия   видео   люди   остановка   очередь   
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6  комментариев
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37k
Александр 2 часа назад
Да это к мавзолею )
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3k
MPEG-8 2 минуты назад
А, как быстро она двигается, вот вопрос возник.
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5k
Leonid 18 минут назад
Конечно такая длинная очередь очень неприятное явление, но уровень самодисциплины поразил, обычно вижу на остановках неорганизованное хаотичное топтание
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12k
Kostick 43 минуты назад
риэлторы на глобусе показывали - практически центр питера)))
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52k
dima423 Час назад
Жесть какая)) давно такого не видел
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6k
Бу Час назад
человейники(
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