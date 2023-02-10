Свердловской чиновнице улыбнулась неслыханная удача

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Чиновница из Свердловской области пришла на вечеринку в торговый центр и внезапно выиграла главный приз - колье с рубином и бриллиантами. Вот это везение!
Никогда такого не было, и вот опять
Во время вечеринки проходил розыгрыш приза — колье с рубином 1,5 карата в окружении 38 бриллиантов. На роскошное украшение претендовали не один десяток местных жительниц, но великий "Бог рандома" выбрал местную чиновницу.
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А тут типа выигрывает чет там дорогое. По нормальному она вообще, будучи чиновницей, не имела права в такие "игры" играть. А уж выигрывши, да, должна была бы отказаться, отбрехаться как-нибудь.