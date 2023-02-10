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Свердловской чиновнице улыбнулась неслыханная удача

Свердловской чиновнице улыбнулась неслыханная удача

Автор:
10 февраля 2023 08:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Прикол   Россия   Юмор   везение   видео   люди   чиновница   
3282
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Чиновница из Свердловской области пришла на вечеринку в торговый центр и внезапно выиграла главный приз - колье с рубином и бриллиантами. Вот это везение!

Никогда такого не было, и вот опять

Во время вечеринки проходил розыгрыш приза — колье с рубином 1,5 карата в окружении 38 бриллиантов. На роскошное украшение претендовали не один десяток местных жительниц, но великий "Бог рандома" выбрал местную чиновницу.

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Метки: Прикол   Россия   Юмор   везение   видео   люди   чиновница   
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46  комментариев
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20
макс 2 часа назад
Даже не смейте ничего подозревать - чиновники честнейшие люди и обманывать народ не привыкли
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3k
Алекс 2 минуты назад
Ну зачем же так палиться... Можно же через подставную клушу то было сделать... Эх, совсем ожирели мозги, никакой фантазии.
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1k
старый абрикос 11 минут назад
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1k
Джонни 15 минут назад
так это видео вручения выигрышей. Где видео самого розыгрыша, когда крутили барабан?
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77
Pasha Panfilov Полчаса назад
Вот это попадос. Прощай должность.
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227
Денис Полчаса назад
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1k
Руслан Полчаса назад
Вот такие вот мрази и являются настоящими шатателями режима, а не навальнята и прочая либерда
Хз, если Федеральная власть не будет обращать внимания и жестоко, демонстративно показательно наказывать чинуш за такие вот "случайности" в том числе, не будет поддержки и лояльности от народа...Со всеми вытекающими. Хотят всё прос@рать, пусть не обращают внимания.
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6k
Гур Полчаса назад
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7k
Echo 36 минут назад
Вот повезло так повезло. Удача в темечко поцеловала, да что там в темечко прям ниже пупка
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366
стеклоВАТА 38 минут назад
2,5 млн? даже скромно! видимо не большая должность)))
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1k
Евгений 39 минут назад
Сейчас если включить диктатуру закона, миллионов 20 уедут лес валить.
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1k
Alex 49 минут назад
Какой примитивный способ дачи взятки.
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−3
ванюша 50 минут назад
холопские фишки обсуждают действия бояр? что-то в лесу сдохло
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113k
zubrilov 52 минуты назад
Позорище
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5k
Интерактивный Конвертер 57 минут назад
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122
Боцман 57 минут назад
А на вознаграждение от найденного клада я по совету друзей приобрел автомобиль москвич.......
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Всем современным чиновникам, нужно в принудительном порядке пить "влупидол", это я вам говорю, как хирург хирургу.
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Не знаю, возможно, эти и действительно чистая случайность, но образ чиновника давным-давно ассоциируется с грязью и поэтому думать, что здесь все чисто как то просто не получается...
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77
Pasha Panfilov Цыц тут у меня Полчаса назад
Дело не в этом. В бытность работы на госслужбе читал кой-какие внутриведомственные документы, так там вполне ясно было написано, что принимать подарки можно не дороже пластмассовой шариковой ручки, да и ту нехорошо.
А тут типа выигрывает чет там дорогое. По нормальному она вообще, будучи чиновницей, не имела права в такие "игры" играть. А уж выигрывши, да, должна была бы отказаться, отбрехаться как-нибудь.
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1k
Bonefacius Час назад
Вот прям даже не сомневаюсь что ей просто повезло! Наверняка госпожа Виктория Панова уже заплатила налоги, продала колье, а вырученные деньги пожертвовала беженцам и купила несколько комплектов обмундирования от Версаче (или Гардарики) все время путаю))
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5k
perekrestok Час назад
Помнится при Лужкове в Москве был аукцион по продаже серебряной копии кепки Лужкова. Ушла в результате за полтора ляма. Ну и добровольные пожертвования на мегастройку сами знаете какую тоже были особенно с сфере подрядчиков на строительство городских объектов. Тема старая и наверное у дамочки будут последствия.
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1k
Алексей Час назад
Завидовать плохо. Станьте чиновниками и тоже попрёт. Там бонус к фарту окуенный.
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