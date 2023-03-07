Нападение алабая на крымчанку попало на видео

Владелец очередной не агрессивной собаки отпустил её гулять без намордника.
Огромный алабай напал на прохожую в Алуште и едва не оставил её без руки. К счастью, хозяин собаки был рядом и смог оттащить своего пса от жертвы. Но это, конечно, не снимает с него ответственности за произошедшее.
Сообщается, что нападение произошло, когда две местные жительницы возвращались домой. Из дворов им навстречу выбежал белый алабай и сначала набросился на подругу пострадавшей, но быстро отстал, переключившись на вторую женщину. Пёс вцепился ей в руку и едва не уронил на землю, если бы рядом не оказался его хозяин. Он подбежал и несколько раз пнул собаку, а после схватил и повалил на землю, удерживая огромное животное руками и ногами.
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Медики диагностировали у пострадавшей женщины открытый перелом кисти правой руки. Собаку изолировали — алабай сейчас находится у кинологов, которые изучают его поведение. Известно, что пёс и раньше проявлял агрессию, укусив однажды сына хозяина за плечо. Что касается наказания владельца пса, информации на этот счёт нет. Но очевидно, что выпускать такую собаку на самовыгул без намордника — это преступление.
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То есть, с первого раза хозяин не понял, что ей дорога минимум в питомник?? Собакой любой нужно ЗАНИМАТЬСЯ, всегда заниматься. А тем более такой. Вообще не понимаю, зачем такая собака дома, когда она по полям волков гонять должна? Понторезы...