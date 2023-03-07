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Нападение алабая на крымчанку попало на видео

Нападение алабая на крымчанку попало на видео

Автор:
07 марта 2023 18:00
Сообщество : Криминал
Метки: Крым   алабай   алушта   видео   нападение   травмы   
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Владелец очередной не агрессивной собаки отпустил её гулять без намордника.

Огромный алабай напал на прохожую в Алуште и едва не оставил её без руки. К счастью, хозяин собаки был рядом и смог оттащить своего пса от жертвы. Но это, конечно, не снимает с него ответственности за произошедшее.

Сообщается, что нападение произошло, когда две местные жительницы возвращались домой. Из дворов им навстречу выбежал белый алабай и сначала набросился на подругу пострадавшей, но быстро отстал, переключившись на вторую женщину. Пёс вцепился ей в руку и едва не уронил на землю, если бы рядом не оказался его хозяин. Он подбежал и несколько раз пнул собаку, а после схватил и повалил на землю, удерживая огромное животное руками и ногами.

Медики диагностировали у пострадавшей женщины открытый перелом кисти правой руки. Собаку изолировали — алабай сейчас находится у кинологов, которые изучают его поведение. Известно, что пёс и раньше проявлял агрессию, укусив однажды сына хозяина за плечо. Что касается наказания владельца пса, информации на этот счёт нет. Но очевидно, что выпускать такую собаку на самовыгул без намордника — это преступление.

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Метки: Крым   алабай   алушта   видео   нападение   травмы   
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10  комментариев
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10k
Vacony Час назад
статью покушение на убийство можно приплести легко...
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12k
Kostick 14 минут назад
хозяин однозначно идиот. такие собаки без поводка и на улице - быть не должны. у меня был аргентинец, чистая годзилла, его в принципе все так и называли. чтобы без намордника и поводка (двух) вывести на улицу? даже в голову не приходило.
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1k
MrMopnex 17 минут назад
"Известно, что пёс и раньше проявлял агрессию, укусив однажды сына хозяина за плечо."
То есть, с первого раза хозяин не понял, что ей дорога минимум в питомник?? Собакой любой нужно ЗАНИМАТЬСЯ, всегда заниматься. А тем более такой. Вообще не понимаю, зачем такая собака дома, когда она по полям волков гонять должна? Понторезы...
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−11
Циля 24 минуты назад
Песец ,Псина с корову жрет людей ! Зоофилу - уепку реальный срок !
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744
GoInDown 54 минуты назад
Надо несколько раз публично, на всю страну, выпороть по 30 Статье. Лет 10 с полной конфискацией, и сразу жить станет проще.
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