Нападение алабая на крымчанку попало на видео

Огромный алабай напал на прохожую в Алуште и едва не оставил её без руки. К счастью, хозяин собаки был рядом и смог оттащить своего пса от жертвы. Но это, конечно, не снимает с него ответственности за произошедшее.



Сообщается, что нападение произошло, когда две местные жительницы возвращались домой. Из дворов им навстречу выбежал белый алабай и сначала набросился на подругу пострадавшей, но быстро отстал, переключившись на вторую женщину. Пёс вцепился ей в руку и едва не уронил на землю, если бы рядом не оказался его хозяин. Он подбежал и несколько раз пнул собаку, а после схватил и повалил на землю, удерживая огромное животное руками и ногами.