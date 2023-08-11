Пятничная музыкальная пауза для хорошего настроения

973
1
1
Долгожданная пятница наступила, а это значит, что многие люди скоро будут отдыхать и хорошо проводить время. Поднять настроение и настроиться на вечернее веселье поможет этот харизматичный танцор.
К пятничному вечеру готов
Песня в видео: Alphaville - Big In Japan.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама