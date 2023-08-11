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Пятничная музыкальная пауза для хорошего настроения

Пятничная музыкальная пауза для хорошего настроения

Автор:
11 августа 2023 10:26
Метки: Видео   настроение   позитив   пятница   танец   танцор   
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Долгожданная пятница наступила, а это значит, что многие люди скоро будут отдыхать и хорошо проводить время. Поднять настроение и настроиться на вечернее веселье поможет этот харизматичный танцор.

К пятничному вечеру готов

Песня в видео: Alphaville - Big In Japan.

Источник:

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Метки: Видео   настроение   позитив   пятница   танец   танцор   
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