VIP такси: полицейский помог другу доехать до вокзала без пробок

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Мужчина попросил своего друга из полиции довезти его до вокзала — без пробок и с применением специального звукового и светового сигнала.
На полицейского уже написали жалобу!
Внимание, видео содержит ненормативную лексику!
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прости меня, Господи..
Попросили: " Не крякай!", а вот попросить ещё и не снимать - не догадались. Не подумали, что дружок-то наглая крыса.
Ну воспользовался ты служебным положением, ну так и сделай всё в тишине.
Но нет, нужно разрешить "другу" заснять компромат и выложить его в сеть.