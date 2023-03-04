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VIP такси: полицейский помог другу доехать до вокзала без пробок

VIP такси: полицейский помог другу доехать до вокзала без пробок

Автор:
04 марта 2023 09:34
Сообщество : Таксисты
Метки: без пробок   видео   вокзал   друг   полиция   помощь   такси   
1659
1
1

Мужчина попросил своего друга из полиции довезти его до вокзала — без пробок и с применением специального звукового и светового сигнала.

На полицейского уже написали жалобу! 


Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

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Метки: без пробок   видео   вокзал   друг   полиция   помощь   такси   
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17  комментариев
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13k
котегRUS 2 часа назад
во когда страна избавится от таких уродов, тогда возможно наступит комунизьм....


прости меня, Господи..
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305
Максим Химки 10 минут назад
Как же любят всё это на показ. Выкладывать в сеть.Идиоты
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1k
DDM 14 минут назад
С таким другом и врагов не надо. Везут тебя красиво, ну и радуйся тихо себе в штаны.

Попросили: " Не крякай!", а вот попросить ещё и не снимать - не догадались. Не подумали, что дружок-то наглая крыса.
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42k
turyst Полчаса назад
Воистину, некоторые люди готовы сами себя "сдать".
Ну воспользовался ты служебным положением, ну так и сделай всё в тишине.
Но нет, нужно разрешить "другу" заснять компромат и выложить его в сеть.
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406
Руслан 39 минут назад
Опять спалились на том, что видео в сеть выложили придурки. Так никто и не узнал бы никогда!...
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8k
Copycat 43 минуты назад
Оооо слава интернету! Идиоты на столько тупы что сами выкладывают записи своих преступлений)
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14k
Majul Час назад
Оба идиоты
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3k
АБЕЗЬЯН Час назад
Дибил слил друга...Вот и помогай полудуркам
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3k
vfrcbvec 2 часа назад
Уволить нах..
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12k
Kostick 2 часа назад
кстати да, как пробки, так очень много именно полицаев и росгвардейцев с мигалками. видимо количество правонарушений в прямой зависимости от пробок находится)) жаль, те спецсигналы не включаются только при выполнении задания, связанного со скорейшим прибытием на точку. хотя что мешает это сделать? реализация копеечная.
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406
Руслан vfrcbvec 36 минут назад
У меня у дома скорые последние 2 года никогда на красном на перекрёстке не стоят, и днём и ночью с сиреной проезжают. Менты и росгвардия стоят как все.
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123k
БрОдЯгА 2 часа назад
презервативы
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