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Настоящий друг человека

Настоящий друг человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 09:04
Сообщество : Животные
Метки: видео   друг   животные   наручники   полиция   собака   
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Порядком напуганный пёс не бросил своего закованного в наручники хозяина. Питомец подошел к лежащему на полу владельцу и протянул лапу помощи.

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Метки: видео   друг   животные   наручники   полиция   собака   
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ВОВЧЕГ Полчаса назад
Собака, это не ТП, она не предаст!
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860
¯\_(ツ)_/¯ лесная лысоешка 18 минут назад
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