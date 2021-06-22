Настоящий друг человека

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Порядком напуганный пёс не бросил своего закованного в наручники хозяина. Питомец подошел к лежащему на полу владельцу и протянул лапу помощи.
Забавная и трогательная сцена была запечатлена на видео.
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