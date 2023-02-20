В Южной Корее создали искусственный интеллект для общения с умершими родственниками

В Корее разработали ИИ, чтобы помочь людям, которые похоронили близкого. Этой программе нужно 7 часов, за это время интервьюер опрашивает человека и выясняет нужные детали. Также анализируется фото/видео и вообще все источники информации об умершем.

А потом появляется цифровая копия - с ней можно общаться по видеосвязи и она внятно ведёт диалог. Копируется кто угодно, а программа постоянно обучается, через пару месяцев её уже будет не отличить от реального человека. Услуга пока тестируется, поэтому стоимость не говорят. Но даже если сумма весомая, со временем она будет становиться всё дешевле и доступней.

Осталось только сделать андроида, в которого можно загрузить эти данные, и всё - наступит киберпанк.