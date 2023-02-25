"О, тёпленькая пошла". Румынский депутат подключился к онлайн-заседанию прямо из душа

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Позже Альберто-Иосиф Караян назвал произошедший конфуз случайной ошибкой:

«Техника по-прежнему играет злые шутки. К сожалению, спешка сказала свое слово! Прошу прощения за неприятный инцидент ... Еще раз извините!» — написал советник.

Социал-демократическая партия Румынии тоже принесла свои извинения и объявила об отставке политика.

Когда от депутата до безработного - один душ.