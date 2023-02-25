"О, тёпленькая пошла". Румынский депутат подключился к онлайн-заседанию прямо из душа

В Румынии политик Альберто-Иосиф Караян поучаствовал в рабочей встрече по видеосвязи, оказавшись не в то время не в том месте. В "эфир" к коллегам для обсуждения повестки он "ворвался" в мыле и в пене прямо из душа. И сразу стал знаменитым. Правда, ненадолго.
Депутат от социал-демократической партии Румынии Альберто-Иосиф Караян спокойно намыливался в душе во время онлайн-заседания, но, видимо, подрастеряв навыки, полученные во время карантина, случайно дрогнувшей рукой включил веб-камеру.
А услышав смех коллег и поняв, что происходит, сильно запаниковал: «Я не могу повесить трубку, я приношу глубокие извинения. У меня сильный насморк, я не знаю как повесить трубку».
Отключить прямую трансляцию удалось только через 40 секунд.
Позже Альберто-Иосиф Караян назвал произошедший конфуз случайной ошибкой:
«Техника по-прежнему играет злые шутки. К сожалению, спешка сказала свое слово! Прошу прощения за неприятный инцидент ... Еще раз извините!» — написал советник.
Социал-демократическая партия Румынии тоже принесла свои извинения и объявила об отставке политика.
Когда от депутата до безработного - один душ.
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