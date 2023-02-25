FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10030 постов • 1386 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
"О, тёпленькая пошла". Румынский депутат подключился к онлайн-заседанию прямо из душа

"О, тёпленькая пошла". Румынский депутат подключился к онлайн-заседанию прямо из душа

Автор:
25 февраля 2023 23:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Альберто-Иосиф Караян   Румыния   депутат   душ   заседание   конфуз   
2076
1
1

В Румынии политик Альберто-Иосиф Караян поучаствовал в рабочей встрече по видеосвязи, оказавшись не в то время не в том месте. В "эфир" к коллегам для обсуждения повестки он "ворвался" в мыле и в пене прямо из душа. И сразу стал знаменитым. Правда, ненадолго.

Депутат от социал-демократической партии Румынии Альберто-Иосиф Караян спокойно намыливался в душе во время онлайн-заседания, но, видимо, подрастеряв навыки, полученные во время карантина, случайно дрогнувшей рукой включил веб-камеру.
А услышав смех коллег и поняв, что происходит, сильно запаниковал: «Я не могу повесить трубку, я приношу глубокие извинения. У меня сильный насморк, я не знаю как повесить трубку».

Отключить прямую трансляцию удалось только через 40 секунд.

Позже Альберто-Иосиф Караян назвал произошедший конфуз случайной ошибкой:

«Техника по-прежнему играет злые шутки. К сожалению, спешка сказала свое слово! Прошу прощения за неприятный инцидент ... Еще раз извините!» — написал советник.

Социал-демократическая партия Румынии тоже принесла свои извинения и объявила об отставке политика.

Когда от депутата до безработного - один душ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Альберто-Иосиф Караян   Румыния   депутат   душ   заседание   конфуз   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sigrllin Jalini Час назад
Кретинизм у нас в ЕС зашкаливает... Конченные ублюдки правят и выносят аналогичные решения. Какой-то бесконечный сюрреализм дегенератов... Привет из Латвии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
981
комнатный сибиряк 17 минут назад
А мог бы ещё и перрдёрнуть на камеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Джордж. Вашингтон. 19 минут назад
Караян. Типичный румын.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alexbux1 Полчаса назад
"О, тёпленькая пошла". Румынский депутат подключился к онлайн-заседанию прямо из душаПосмотреть
"О, тёпленькая пошла". Румынский депутат подключился к онлайн-заседанию прямо из душа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tony Полчаса назад
человек с ЧИСТЫМИ намерениями подключился к беседе, а они ржут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GROMOZEKA Час назад
А мог бы и на бабе быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66416



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Русские хакеры взломали украинское ТВ и включили гимн СССР
Русские хакеры взломали украинское ТВ и включили гимн СССР
«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата, слушавшего речь президента РФ с лапшой на ушах
«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата,...
Набирающие популярность в сообществах
Дело Джаллоха: в Германии подтвердили окончание следствия
Дело Джаллоха: в Германии подтвердили окончание следствия
Это Свадьба! Свадьба – это…
Это Свадьба! Свадьба – это…
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#США#картинки#подборка#знаменитости#слава#фотограф
#факты#в мире#кино#Приколы#Россия#Китай#СССР#Животное
#интересно#люди#история#Прикол#фильм#новости#Фотографии
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Как выглядел автомобиль румынского руководителя Чаушеску Как выглядел автомобиль румынского руководителя Чаушеску У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён «Ваши деды уже пытались сделать это с Мельниками и Бандерами. И каков результат?»: немецкие депутаты рассказали коллегам, что их ждёт, если они отправят танки Украине «Ваши деды уже пытались сделать это с Мельниками и Бандерами. И каков результат?»: немецкие... Депутат Госдумы предложил перестать называть спецоперацию спецоперацией Депутат Госдумы предложил перестать называть спецоперацию спецоперацией Как сейчас выглядит и чем занимается дочь пожилой румынки, родившей её в 66 лет Как сейчас выглядит и чем занимается дочь пожилой румынки, родившей её в 66 лет

На что жалуетесь?

Вернуться