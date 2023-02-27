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Пьяный задира получил по заслугам

Пьяный задира получил по заслугам

Автор:
27 февраля 2023 09:38
Метки: Провокатор   видео   драка   инцидент   конфликт   провокация   
2280
1
1

Пьяному и агрессивному мужчине очень хотелось нарваться на неприятности. И у него это получилось!

Награда нашла своего героя


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Метки: Провокатор   видео   драка   инцидент   конфликт   провокация   
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21  комментарий
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11k
Sasa Час назад
И рефери в нужном месте оказался!

На счете - три победа присуждается...
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656
Николай 3 минуты назад
=))))))))))))))))))))))))))) Но вот самое фиговое в такой ситуации, что этот пьяный задира сломает себе бошку когда получит что заслужил)
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242
Мaximus 4 минуты назад
Пьянь америконская...
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4k
Vlamir 15 минут назад
А чудак в черной рубашке еще и "счет открыл"!
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4k
Владимир 16 минут назад
снимай ботинки пока теплый
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 21 минуту назад
я вот не пойму, как такой организм, дожил до такого возраста, исполняя такие конкурсы?
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1k
naf-naf Полчаса назад
Он же хотел получить? Вот и получил
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16k
Nikita Полчаса назад
А это не тот, который бомжа кошмарил, а за того заступился паршинка и ушлёпок с одного взмаха в царство Орфея отправился?
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Не перевелись ещё мужики! И могут дать достойный отпор быдлу!
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6k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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2k
Aleks 38 минут назад
Есть дегенераты такие, был у нас такой, выпьет и начинает ко всем лезть. Манера была тянуть руку здороваться, после как руку поймал , бил в морду. Многие пострадали от него. В итоге грохнул кто то по тихому. И правильно, почему из- за одного иплана должны страдать все?. Есть такие что на ровном месте наживают себе врагов, такие как правило долго не живут.
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0
Александр Aleks 2 минуты назад
Путин же жив
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5k
vasilykopkov 44 минуты назад
Пока отморозок пьяный всех подряд кошмарил - охране (а может - полиции) было пофиг.
А как только он вполне заслужено выхватил - сразу прибежал(а).
Ещё и мужика привлечь могут за "неспровоцированное" нападение...
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18k
Алексей Теуш 45 минут назад
Внезапно свет погас...
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21k
ЦСКА 49 минут назад
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98k
parallax Час назад
Есть такая порода людей, что после принятия спиртнонго ищут приключения на свою задницу. Лично знавал такого.
Причём разбитый нос и выбитые зубы, ума им не прибавляют.
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52k
dima423 Час назад
еще бы попинать его мин 5 ногами полезно было бы... а то легко отделался слишком
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