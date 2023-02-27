Пьяный задира получил по заслугам

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Пьяному и агрессивному мужчине очень хотелось нарваться на неприятности. И у него это получилось!
Награда нашла своего героя
Кто ищет, тот всегда найдёт!
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Метки: Провокатор видео драка инцидент конфликт провокация
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На счете - три победа присуждается...
Тот его отмудохал до больнички, с месяц лежал, у него там на фоне травмы вылез какой то рак... Кое как выкарабкался, сейчас ходит доходяга по 50 кило, еле ползает уже лет 10. А самому 50 еще нет...
А как только он вполне заслужено выхватил - сразу прибежал(а).
Ещё и мужика привлечь могут за "неспровоцированное" нападение...
Причём разбитый нос и выбитые зубы, ума им не прибавляют.
А бомжа то за что? Если он бегает среди толпы, на людей кидается угрожает им...то можно и бомжа конечно отпинать)